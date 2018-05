"Ik ben verkracht geweest en daar schaam ik me niet voor. Hij is diegene die onder een steen zou moeten kruipen" Sven Van Malderen

03 mei 2018

19u44

Bron: Metro.co.uk 3 "Dit is niet een of ander vies geheimpje. Ik ben verkracht geweest en daar schaam ik me niet voor." Met open vizier treedt Emily-Rose Hinnells in de schijnwerpers, net om lotgenotes een hart onder de riem te steken. Dader Neil McNally werd vorige week veroordeeld tot vijftien jaar cel.

De jammerlijke feiten deden zich in januari voor. Hinnels was op weg naar een verjaardagsfeestje in Leeds, maar wist de weg naar het gehuurde appartement niet zo goed. "Een kerel stapte op me af en vroeg of ik wisselgeld had. In ruil kon hij me misschien vertellen waar ik heen moest. Ik dacht dat hij een ongevaarlijke dakloze was, helaas heb ik me vergist."

Klap tegen hoofd

De man leidde Hinnels via een trap naar een verlaten plek langs de rivier. Nog voor de jongedame besefte dat er iets niet klopte, had ze al een ferme klap gekregen. Haar hoofd vloog tegen de muur, roepen kon ze niet omdat hij zijn hand op haar mond hield. De crimineel stal een iPhone, een fles Jägermeister en een bankkaart uit haar handtas en eiste de code. Daarna volgde de verkrachting.

"Ik heb bijna niet tegengestribbeld, zo hard vreesde ik voor mijn leven. Ik lag vlak naast het kanaal, ik dacht dat hij me in het water zou gooien. Ik bleef de hele tijd aan mijn dochtertje denken, misschien zou ik haar nooit meer zien."

DNA-bewijs

Hinnels trok nadien haar kleren weer aan en kreeg van de dader zowaar verontschuldigingen te horen. Daarna sloeg hij haar nog één keer in het gezicht. Ze deed alsof ze het bewustzijn verloren was, zodat haar kwelduivel met een 'gerust gemoed' weg kon wandelen. Diezelfde avond zou McNally nog gearresteerd worden, het DNA-bewijs liet niet de minste twijfel bestaan.

"Niet mijn fout"

"Ik schaam me niet omdat ik verkracht geweest ben. Hij is diegene die onder een steen zou moeten kruipen", zegt Himmels nu. "Ik weet dat het niet mijn fout was en wat hij me aangedaan heeft... Dat zal ik blijven van de daken roepen. Erover praten heeft me enorm geholpen in mijn verwerkingsproces. Ik had de avond zelf al wat details op mijn Facebookpagina gezet. Ik wilde dat hij gevonden zou worden, maar tegelijk ook anderen waarschuwen. Ik kreeg echter de raad te zwijgen tot het proces achter de rug zou zijn."

"Geen medelijden"

Nu kan Hinnels dus weer vrijuit praten. "Vandaag is de dag waarop ik verder kan met mijn leven", klinkt het op haar Facebookpagina. "Als je jong bent, krijg je te horen dat je niet met onbekenden mag praten. Hoe ouder je wordt, hoe meer je die wijze raad in de wind slaat. Ik had nooit gedacht dat zoiets mij zou kunnen overkomen, maar blijkbaar kan het dus wel. Het is sneller gebeurd dan je denkt. Vandaar deze tips: blijf altijd bij je vrienden. En als je de weg kwijt bent, vraag het aan iemand die je kent. Voor alle duidelijkheid: ik wil met deze Facebookpost geen medelijden opwekken. Let gewoon wat op elkaar."