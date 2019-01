“Ik ben veel sterker dan je me wilde laten geloven”: tiener die ontvoerd werd door ‘verliefde’ leraar en 38 dagen vastgehouden confronteert hem in rechtszaal KVDS

17 januari 2019

22u03

Bron: CNN, ABC News, WKRN 0 Een Amerikaanse leraar heeft 20 jaar cel gekregen voor de ontvoering van een leerlinge op wie hij verliefd was. Tad Cummins (52) verdween in maart 2017 met Elizabeth Thomas, toen 15. Het meisje werd 38 dagen later teruggevonden in een blokhut, bijna 3.000 kilometer verderop. Gisteren confronteerde ze hem huilend in de rechtszaal met wat hij gedaan had.

Elizabeth had Cummins leren kennen op school in Tennessee, waar hij haar bijles gaf. De leraar voelde zich tot haar aangetrokken en misbruikte zijn rol om het vertrouwen van het meisje te winnen. En op zeker moment begon hij haar te kussen.

Drastisch plan

Elizabeth wilde dat niet, maar durfde er niemand over te vertellen. Een andere leerling had echter gezien wat er aan de hand was en rapporteerde het bij de directie. Daarop werd Cummins in januari 2017 geschorst. Twee maanden later zette hij een drastisch plan in werking. Hij besloot dat hij er samen met Elizabeth vandoor zou gaan. En op 13 maart 2017 ontvoerde hij haar.





Op de dag dat hij verdween, liet hij een briefje achter voor zijn vrouw. Daarin stond dat er een tijdje tussenuit ging "om zijn gedachten op een rijtje te zetten". Hij haalde een kleine 4.000 euro af en pikte twee voorschriftjes op voor Cialis, een medicijn tegen erectiestoornissen.

Ondank een grootschalige zoekactie duurde het 38 dagen eer het meisje gevonden was. De doorbraak in de zaak kwam er na een tip. Iemand bleek de leraar en het meisje gezien te hebben in een blokhut in de bossen van Californië. Later vertelde ze tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC News dat haar leraar ermee gedreigd had dat hij zichzelf van kant zou maken als ze het waagde om te vluchten. En daarom bleef ze bij hem.

Op het proces van de man kwam Elizabeth ook aan het woord. Ze had een verklaring voorbereid waarmee ze zich rechtstreeks tot haar ontvoerder wilde richten, maar kreeg het door haar tranen heen niet gezegd. Ze kreeg uiteindelijk hulp van iemand die haar tekst voorlas.

Verwoestend

"Het is heel moeilijk voor me om hier te staan en de impact te omschrijven die zijn misdaden gehad hebben op mijn leven", klonk het. "De gevolgen waren verwoestend en permanent, en ze duren nog altijd voort. Het is een aanhoudende strijd, die ik elke dag ervaar."

“Er zijn geen woorden voor wat je me aangedaan hebt”, ging het verder. “Ik denk niet dat woorden kunnen uitdrukken hoeveel pijn je veroorzaakt hebt, een pijn die ik vandaag nog altijd voel. Je hebt geaasd op een kwetsbaar meisje en haar beroofd van haar jeugd. De afgelopen twee jaar heb ik mezelf stukje voor stukje weer opgeraapt. En ik heb mezelf bewezen dat ik veel sterker ben dan je me wilde laten geloven. Je bent een zieke en walgelijke misdadiger. Ik vind dat je 38 jaar cel verdient, een jaar voor elke dag dat je me weghield van mijn familie.”

Cummins kreeg uiteindelijk 20 jaar cel. Hij had vorig jaar al schuldig gepleit aan het vervoeren van een minderjarige over de staatsgrenzen heen, met het doel om criminele seksuele feiten te plegen. Ook aan een twee beschuldiging van belemmering van de rechtsgang pleitte hij schuldig. De maximumstraf voor dat eerste vergrijp was levenslang, voor het tweede 20 jaar.