"Ik ben sereen maar verontwaardigd", schrijft Lula vanuit gevangenis

jv

17 april 2018

06u16

Bron: afp

1

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, de favoriet voor de presidentsverkiezingen van oktober, zegt dat hij "sereen maar verontwaardigd" is nu hij in de gevangenis zit. Hij was ook blij met de steun van zijn aanhangers, blijkt uit een eerste publieke bericht dat hij stuurde vanuit zijn cel.