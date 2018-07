"Ik ben racistisch als de pest en ik zou jullie kinderen eerst doden": incident op parking schokt Canada sam

30 juli 2018

15u49

Bron: Toronto Star, CBC 0 In Canada is een 47-jarige man opgepakt na een racistisch incident in Stoney Creek. "Ik zou jullie kinderen eerst doden", kreeg een koppel van Indiase afkomst te horen van Dale Robertson , die zichzelf "racistisch als de pest" noemde. Een video van het incident afgelopen vrijdag leidt tot veel verontwaardiging in Canada.

De ruzie begon toen het koppel, dat een jonge dochter heeft, achteruit een parkeerplaats van Walmart wou opdraaien en daarbij blijkbaar in de weg reed van Robertson. Dat vertelt Patryk Laszczuk, die de beelden kreeg toegespeeld van een collega die het incident onderging. "Hij begon gewoon dingen te roepen als 'ga terug naar jouw land' en toen liepen de dingen uit de hand", zegt Laszczuk aan de Toronto Star.



Op de video, die werd gefilmd door de vrouw van Laszczuks collega, is te zien hoe Robertson de deur van zijn pick-up sluit terwijl de andere met zijn vinger naar hem wijst. De collega vraagt wat voor een voorbeeld de bestuurder, die een kind bij zich zou gehad hebben, neerzet voor zijn kinderen.

Aanrijding

De filmende vrouw wordt dan aangereden wanneer Robertson snel versnelt en remt. "Oeps", hoor je hem zeggen, voor hij roept om uit de weg te gaan. De andere man grijpt dan even naar zijn arm, waarop Robertson hem toesnauwt dat hij de man zijn benen zal breken als hij zijn arm nog eens aanraakt. "Jij bent degene die mij lastigvalt, ik rijd weg!", roept hij nog.



"Wil je dat ik naar mijn eigen land ga? Ik ben een Canadese burger!", zegt de belaagde man nog terwijl hij traag langs de auto wandelt. Waarop Robertson roept dat hij dat niet gelooft en dat hij bewijzen wil zien. "Je klinkt niet als een Canadees", spot hij terwijl hij een Indiaas accent imiteert. En dan komt het ergste: "Ik ben racistisch als de pest. Ik vind jou niet leuk, ik vind haar niet leuk. Ik zou jullie kinderen eerst doden."

Walgelijk

De man uit Stoney Creek werd aangeklaagd voor het uiten van doodsbedreigingen, gevaarlijk rijgedrag en vluchtmisdrijf. Mogelijk wordt het incident vanwege het racisme ook beschouwd als een zogenaamd 'haatmisdrijf'. De politie zegt dat de vrouw lichte verwondingen opliep bij de aanrijding, maar ondertussen in orde werd verklaard.

"Ik was geschokt", zegt Laszczuk, die de video online zette om de agressieveling te helpen identificeren. Hij laat nog weten dat zijn collega en zijn vrouw oorspronkelijk uit India komen, maar nu Canadese burgers zijn die er al zeven of acht jaar wonen. De commentaren en dreigementen van de bestuurder gingen er ver over, besluit hij. "Walgelijk gewoon. Of het nu gaat om een ruzie of niet, dit is walgelijk."

