“Ik ben ongelofelijk eenzaam”: pornoster met 180.000 volgers op Instagram getuigt over duistere kant van zijn job KVDS

17 juli 2018

11u23 0 Een jonge pornoster heeft op YouTube verteld over de minder leuke kanten van zijn job. De Amerikaanse Blake Mitchell gooit hoge ogen in de seksindustrie, maar dat blijkt ook serieuze nadelen te hebben. In de eerste plaats voor zijn privéleven. “Ik ben ongelofelijk eenzaam”, klinkt het triestig.

Mitchell deed zijn ontboezeming nadat hij al een paar keer eerder zijn eenzaamheid ter sprake had gebracht op sociale media en fans niet begrepen hoe hij zich zo kon voelen, omdat hij zo populair is.

Oprecht

“Het probleem met meer dan honderdduizend volgers op Instagram is dat het heel moeilijk is om mensen te vinden die oprecht zijn, zeker als het op daten aankomt”, vertelt hij op zijn YouTubekanaal. “Vaak zijn het mensen die na een tijdje vragen om hen te vermelden op een van mijn kanalen.”





Bekend zijn door je werk in de porno-industrie is volgens hem ook geen ‘normale’ bekendheid. “Als ik bijvoorbeeld uitga, komen mensen naar me toe en geven ze complimentjes die ze nooit aan iemand anders zouden geven omdat ze onacceptabel zijn. Maar omdat ik een pornoster ben, vinden ze het normaal dat ze tegen me kunnen zeggen dat ze mijn achterwerk of een ander lichaamsdeel mooi vinden. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. En ik kan me voorstellen dat een potentiële partner zich er ook erg oncomfortabel bij zou kunnen voelen.” (lees hieronder verder)

En zelfs als hij een partner zou vinden die oprecht is, loeren er nog hindernissen op de weg. En het belangrijkste struikelblok is zijn job. “Ik speel mee in pornofilms. Ik heb seks met verschillende mensen en de seks die je ziet is echt. Maar tegelijk is het een performance. Voor mij is het een job die ik doe om een inkomen te verdienen. Maar ervaring leert me dat het een beetje is zoals een open relatie die maar open is voor één van de twee partners. En dat is niet echt eerlijk natuurlijk.”

Online

“Niet iedereen kan daarmee overweg”, gaat hij verder. “Ook het vele reizen en dat de films online verschijnen, waar iedereen ze kan zien, is niet evident. Dat kan heel moeilijk zijn om mee om te gaan. Sommigen dénken dat ze het kunnen, maar na enkele maanden wordt het altijd moeilijker. En dat begrijp ik. Maar het is ontmoedigend voor me. Het maakt dat ik me eenzaam voel en soms denk dat ik nooit een partner zal vinden.” (lees hieronder verder)

Toch wil hij zijn werk niet opgeven. “Ik ben er erg door gepassioneerd en denk dat ik er goed in ben. Ik wil het graag nog wel een paar jaar doen”, klinkt het. “Ik wil het niet laten schieten en er over enkele jaren spijt van krijgen, maar ik besef ook wel dat ik tegelijk een deel van het leven mis. En dat is iets dat vrij pijnlijk is om mee om te gaan. Het maakt me soms erg triest. En het werkt mijn eenzaamheid in de hand.”

Alleen

Voorlopig duwt hij het probleem een beetje naar de achtergrond, zo vertelt hij. En hij zegt ook veel steun te hebben aan de bemoedigende berichten die hij krijgt via sociale media. “Maar uiteindelijk komen die allemaal via mijn smartphone. Op het einde van de dag is dat maar plastic, metaal en glas. Als ik mijn telefoon afzet of neerleg en het avond is, ben ik gewoon alleen. En de eenzaamheid is het ergste als ik op dat moment besef wat ik mis door het werk dat ik doe.” (lees hieronder verder)

“Op een manier vind ik het prima, want ik ben erg succesvol in mijn job en er zijn nog mensen bij wie hun privéleven lijdt onder hun job en die daardoor geen relatie hebben. Maar die laatste hebben toch nog iets van perspectief, want bij hen is het niet de essentie van het werk dat een hindernis is.”

Hieronder kan je het volledige filmpje vinden van Mitchell.

i'm lonely :( Is it hard to date as a pornstar? Is it possible to be lonely when you have 100k+ followers? In this week's episode, I wanted to open up to you all and talk about the difficulties and challenges that my career has imposed upon my dating life.