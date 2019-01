“Ik ben nog maagd en wil zoveel mogelijk meisjes doden”: Amerikaan (27) opgepakt na ernstige bedreigingen op Facebook jv

22 januari 2019

11u18

Bron: Daily Herald, USA Today 0 De 27-jarige Christopher Wayne Cleary uit Colorado beklaagde er zich op Facebook over dat hij nog altijd maagd was. Hij uitte ook ernstige dreigementen: “Ik wil zoveel mogelijk meisjes doden”. De politie arresteerde hem in een McDonald’s in Utah.

Verscheidene vrouwen die de Facebookpost van Cleary hadden gezien, rapporteerden dat aan de politie. Die greep in en pakte de 27-jarige zaterdag op in een McDonald’s in Provo in de staat Utah. Hij werd aangehouden op verdenking van het smeden van terroristische plannen.

Cleary had op Facebook dreigende taal gesproken. “Ik wilde alleen maar een vriendin, geen 1000... geen stel hoeren”, schreef hij. “Ik heb nog nooit een vriendin gehad en ben nog steeds maagd. Daarom ben ik van plan binnenkort op een openbare plaats te beginnen schieten en de volgende massamoordenaar te worden, want ik ben klaar om te sterven en alle meiden die me afgewezen hebben... dat zal ik goed maken door zoveel meisjes te doden als ik kan zien”.

Vrouwenmarsen

De bedreigingen verontrustten de politie omdat er dit weekend in de VS vrouwenmarsen plaatsvonden, onder meer in Provo en in het nabijgelegen Salt Lake City. Cleary had vrijdag ook ingecheckt in een Airbnb in Provo.

Cleary was naar eigen zeggen van de kaart toen hij zijn post op Facebook zette. Na bedreigingen van anderen haalde hij het bericht weer weg. Volgens de Daily Herald had Cleary zelfmoordneigingen en was hij “van plan zich met handboeien aan een boom vast te maken ergens in niemandsland, zodat niemand hem kon horen schreeuwen”.

Eerder was Cleary al veroordeeld voor stalking. Het meest recente geval dateert van januari vorig jaar. Hij kreeg toen drie jaar voorwaardelijk.