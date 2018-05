"Ik ben nog altijd aan het afzien. Ík ben je mama, Kamiyah!": meisje werd 20 jaar geleden bij de geboorte ontvoerd, nu blijft ze haar kidnapster verdedigen Sven Van Malderen

04 mei 2018

16u43

Bron: New York Post 0 "Het geneest niet. Ik ben nog altijd aan het afzien. Kamiyah, ík ben je mama!" Met tranen in de ogen getuigde Shanara Mobley gisteren in de rechtszaal van Florida over de pijn die ze nu al bijna twintig jaar aan een stuk voelt. Haar dochter werd enkele uren na de geboorte ontvoerd, pas achttien jaar later zou Gloria Williams als dader tegen de lamp lopen. Hoewel Shanara nu opnieuw contact heeft met haar dochter voelt ze dat ze op de tweede plaats blijft staan. De vrouw eist dan ook de doodstraf voor Williams. In realiteit riskeert de kidnapster een celstraf van 22 jaar.

Shanara belandde na de ontvoering in een diepe depressie. "Ik dacht elke dag aan zelfmoord. Mijn dierbaren verloren me geen moment uit het oog, zo veel schrik hadden ze dat ik mezelf iets zou aandoen. Mijn kindje ging geen moment uit mijn gedachten. In de auto, in bed, in bad, als ik iets aan het doen was met haar broers en zusjes,... Telkens moest ik huilen."

Shanara was amper 16 jaar toen ze beviel van Kamiyah. "Maar ik beschouwde die zwangerschap als een zegen. Zo zou er eindelijk een einde komen aan mijn wilde levensstijl. Kamiyah was zo mooi toen ze geboren werd. Ik kon niet wachten om haar mee naar huis te nemen, gloednieuwe kleertjes aan te doen en aan iedereen te tonen."

Maar daar stak Williams dus een stokje voor. Ze had zich verkleed als verpleegster met een blauwe schort en chirurgische handschoenen. En ze nam de baby mee, zozezegd om haar temperatuur te meten. "Ik zag er geen kwaad in. Die vrouw zag er lief uit, ik vertrouwde haar volledig."

Na een tijdje sloeg de paniek echter toe. "Ik lag te roepen en te tieren op de grond. Haar enige doel was om een kind te stelen. Ze koos mij omdat ik nog jong was."

De biologische moeder richtte zich in een emotionele tv-oproep tot de dader. "Breng alstublieft mijn kind terug", klonk het. "Heb je een zwangerschap in scène gezet of kan je zelf geen kinderen krijgen? Beeld je dan eens in hoe ik me voel."

De waarheid luidde dat Williams haar ongeboren kind een week eerder verloren had. Die ongemakkelijke boodschap had ze echter verzwegen tegen haar ouders en zonen Antoine (10) en Andre (11). Voor hen leek het dan ook de normaalste zaak van de wereld toen Williams alsnog met een dochter op de proppen kwam. Het pasgeboren kind kreeg een valse identiteit, voortaan ging ze als Alexis Kelli door het leven.

"Ik heb haar eerste stapjes gemist", getuigde Shanara in de rechtszaal. "Haar eerste woordjes. Intussen heeft ze zelfs al het middelbaar achter de rug. Die belangrijke momenten ben ik voor eeuwig kwijt, maar ik probeer het positieve van de situatie te zien. Als ze zwanger wordt, zal ik oma worden. Als ze afstudeert, zal ik aanwezig zijn. De toekomst heeft ons nog veel te bieden."

Kamiyah zelf koestert echter geen wrok tegen haar kidnapster. Integendeel, ze blijft haar als haar moeder zien. En dat maakt de situatie lastig om te verteren voor Shanara. "Ik stop niet met huilen. Ik zie dat mijn dochter die vrouw liever in haar leven heeft dan mij", klonk het vorig jaar op haar Facebookprofiel.

Vier maanden geleden gaf de dochter in een interview haar visie op de feiten. "Gloria Williams heeft me niet gemarteld, integendeel", klonk het. "Ik besef dat ze naar de gevangenis moet, maar ik hoop dat de straf zal meevallen. Ik leef met haar mee en ben niet kwaad. Natuurlijk vergeef ik haar. We hebben erover gepraat, ik snap haar beweegreden. Ik ben er zeker van dat ze opgesloten zal worden, maar ik hoop dat de rechter zich mild toont. Ze heeft me heel goed verzorgd."

Kamiyah vierde Kerstmis vorig jaar in het gezelschap van haar biologische vader Craig Aken (42) en haar acht halfbroers en -zussen. Shanara was daar niet bij, vanwege te veel hartzeer.

Craig neemt zijn dochter niet kwalijk dat ze haar kidnapster nog zo hoog in het vaandel draagt. "Daar kan ze zelf niets aan doen", aldus de radio-dj. "Hopelijk zal haar moeder ooit beseffen dat Kamiyah haar absoluut niet wil kwetsen. Ikzelf probeer al het negatieve af te blokken en een hechte band met haar op te bouwen. Ik ben trots dat ze uitgegroeid is tot zo'n kranige jongedame. Ze heeft elke kans in het leven gekregen, die hoop koester ik voor al mijn kinderen."

Kamiyah voelde zich inderdaad het prinsesje in het gezin Williams. "Als mama gaf ze veel liefde, ze kon nooit nee zeggen tegen mij. Ik werd enorm verwend. Ze leerde mij het verschil tussen goed en slecht. We gingen samen naar de kerk. Op enkele boetes voor overdreven snelheid na overtrad ze nooit de wet. Ze is een goed persoon."

Het meisje ging van de onderstelling uit dat Charles Manigo haar echte vader was. De man werkte bij een autohandelaar, maar liet het gezin in de steek nog voor ze geboren was. Haar stiefpa Wrenoskie Williams -een truckchauffeur die met Williams trouwde toen Kamiyah naar het middelbaar ging- nam de rol van vaderfiguur over.

Toen Kamiyah twee jaar geleden wilde gaan werken in een restaurant had ze haar geboortecertificaat en rijksregisternummer nodig. Dat moment greep Williams aan om haar de pijnlijke waarheid te vertellen. "Via Google kwam ik vervolgens het hele verhaal te weten. Ik heb toen ook naar mijn biologische moeder gebeld, maar hing meteen op. Het was vreemd om haar stem te horen."

Een echte reünie zou pas in januari 2017 volgen, Williams was op dat moment al gearresteerd. Kamiyah nam een vertederende selfie met haar echte ouders, Shanara kon haar tranen niet bedwingen: eindelijk zag ze haar dochter -voor wie ze telkens een stukje taart opzij gezet had als ze verjaarde- in levende lijve.

"We ontmoetten elkaar in het hotel waar ik verbleef", aldus Kamiyah. "Ik kon niet naar huis omdat alle journalisten daar stonden. Die eerste knuffel was een zeer emotioneel moment. Toen ik mijn vader voor het eerst zag, besefte ik dat we enorm op elkaar leken. We maken grapjes en kunnen uren met elkaar praten."

De zaak werd uiteindelijk opgelost na twee cruciale tips van kennissen die te weten waren gekomen hoe de vork in de steel zat. "In eerste instantie negeerde ik de telefoontjes van het gerecht, maar uiteindelijk zijn we ons samen gaan aanmelden", vertelde Kamiyah. "Ze namen mijn DNA-stalen, drie dagen later werd Williams gearresteerd."

Kamiyah zal haar ontvoerster echter nooit aan haar lot overlaten. "Ik weet dat ze geen crimineel is. Ik vind het lastig om haar achter tralies te zien. Ik kan haar niet aanraken of een knuffel geven, dat zal waarschijnlijk lange tijd ook zo blijven."

"Voor de buitenwereld was ik een slachtoffer, maar zo zie ik mezelf niet. Ik besef dat ze een misdaad gepleegd heeft, maar ik zal haar nooit in de steek laten. We gaan altijd contact blijven houden."

Kamiyah brengt nu veel tijd door met het gezin van Aiken. Toch gaat ze ook regelmatig nog terug naar de plek waar ze grootgebracht werd. "Voor de wet heet ik Kamiyah, maar mijn vrienden in Walterboro (South Carolina) blijven me Alexis noemen. Geen probleem, ik reageer op beide. Het voelt alsof ik er een tweede familie bijgekregen heb."

Aiken hoopt nu vooral dat de band tussen Kamiyah en haar moeder beter wordt. "Mijn dochter en ik geloven in het lot, dat is ook de reden waarom het zo goed klikt tussen ons. Het lijkt wel alsof ze een weekendje naar South Carolina getrokken is en nu weer thuisgekomen is."