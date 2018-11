“Ik ben neergeschoten”: Amerikaanse tiener (13) gedood door verdwaalde kogel TTR

Bron: Belga 0 Een Amerikaans meisje, dat een prijs won met een opstel over het aanhoudende vuurwapengeweld in haar woonplaats, is zelf doodgeschoten. De 13-jarige Sandra Parks overleed, nadat ze was geraakt door een verdwaalde kogel. Dat melden Amerikaanse media.

De tiener beschreef twee jaar geleden hoe ze gebukt ging onder het geweld in Milwaukee. “In de stad waar ik woon, zie en hoor ik iedere dag voorbeelden van chaos”, schreef de tiener toen. “Kleinere kinderen worden het slachtoffer van zinloos vuurwapengeweld”. Ze won met het artikel een prijs in een schrijfwedstrijd.

Parks overleed deze week nadat schutters het vuur openden in de buurt van haar woning. Ze werd dodelijk geraakt toen ze televisie zat te kijken in haar slaapkamer. “Ik ben neergeschoten, ik ben neergeschoten”, riep ze. Haar moeder snelde onmiddellijk te hulp, maar kon volgens de Milwaukee Journal Sentinel niet voorkomen dat haar dochter ter plekke overleed.



De politie arresteerde intussen twee verdachten. Het is onduidelijk of het huis van Parks het doelwit was van de schutters.

Criminaliteitsgraad

Hoewel de algemene criminaliteitsgraad in de VS jaar na jaar daalt en zelfs op een recordlaagte staat, valt niet te ontkennen dat het aantal schietpartijen hand over hand toeneemt. Dit jaar alleen al vonden er elf massaschietpartijen plaats, evenveel als het ‘recordjaar’ 2017. Dat aantal lag in de jaren 80, 90 en begin 2000 fors lager.

The Washington Post rekende uit dat het aantal schietpartijen met minstens tien slachtoffers, eveneens sterk toeneemt. Tussen 1984 en 2004 vond er gemiddeld elke vier jaar zo’n grote aanslag plaats, de laatste vier jaar is dat gestegen naar één keer om het half jaar.