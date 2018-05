"Ik ben jouw donorkind": na jarenlange zoektocht vindt Elizabeth (18) haar biologische moeder TTR

03 mei 2018

12u22

Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de Amerikaanse Elizabeth Gaba (18) uit Los Angeles. Nadat ze jarenlang hadden getwijfeld om de waarheid te vertellen, beslisten Elizabeths ouders hun dochter toch op de hoogte te brengen. Toen ze tien jaar oud was, vertelden ze haar dat ze een donorkind was. Voor Elizabeth betekende dat het begin van een intense zoektocht naar haar biologische moeder.

Het is intussen achttien jaar geleden dat de ouders van Elizabeth een fertiliteitsarts raadpleegden. Na verschillende onderzoeken bleek dat Elizabeths moeder onvoldoende kwalitatieve eicellen had om zwanger te worden. De artsen vertelden de vrouw over eiceldonatie. Die techniek zorgt ervoor dat vrouwen die met vruchtbaarheidsproblemen kampen toch een kind kunnen krijgen. Met het sperma van de vader en de gedoneerde eicel wordt een embryo gevormd die in de baarmoeder van de onvruchtbare vrouw wordt geplaatst. Het koppel ging door een moeilijke periode, maar de behandeling leek succesvol: Elizabeth werd geboren.

Al op jonge leeftijd kreeg Elizabeth te horen dat ze een donorkind is. Vanaf dat moment veranderde het leven van het jonge meisje compleet. Ze deed al het mogelijke om haar biologische moeder te vinden, maar die zoektocht verliep bijzonder moeizaam. De toegang tot het volledige dossier waarin cruciale informatie stond over haar donormoeder werd haar immers geweigerd. Pas toen ze achttien werd, mocht ze het dossier in het fertiliteitscentrum inkijken. (Lees verder onder de foto.)

Hoewel Elizabeth verder bleef zoeken, vond ze geen cruciale informatie. Nadat ze jaren had gewacht, mocht ze op 18-jarige leeftijd eindelijk het dossier inkijken. Daarin las ze dat haar biologische moeder in 1977 was geboren, naar dezelfde school ging en in een a-capellakoor zong. Elizabeth vond ook een oude foto van haar moeder die poseerde aan het zwembad. Nadat ze in het archief was gedoken van haar school vond ze de naam van haar biologische moeder: Amy Throckmorton, een moeder met drie kinderen uit Escondido in de Amerikaanse staat Californië. (Lees verder onder de foto.)

Met een bang hart contacteerde Elizabeth de vrouw die haar biologische moeder is. "Ik ben jouw donorkind", zei Elizabeth aan de telefoon. Amy was verrast, maar wilde het meisje onmiddellijk ontmoeten. Afgelopen maandag was het zover. “Het was een gekke en wondermooie dag! Ik ben enthousiast om haar beter te leren kennen”, schrijft Amy in een bericht op Facebook. Al snel werd duidelijk dat de twee dezelfde passie delen: zingen. Amy was naar eigen zeggen dan ook stomverbaasd toen ze de stem van Elizabeth hoorde.

De 41-jarige vrouw heeft geen spijt van de keuze die ze als student maakte. Voor haar was het een evidentie om haar eicellen te doneren. “Het was een win-win situatie voor iedereen”, aldus Amy. “Ik wilde koppels die zelf geen kinderen konden krijgen helpen om een gezin te starten.”

Het zal niet bij één ontmoeting blijven. De twee willen elkaar dolgraag beter leren kennen.