"Ik ben hier om de mensheid te helpen": griezelig echte robot spreekt VN toe Koen Van De Sype

10u12

Bron: UN, Good Morning Britain 0 VN "Ik ben anderhalf jaar oud, kan je zien en een volwaardig gesprek met je voeren. Ik heb duizenden gezichtsuitdrukkingen, ik kan je verstaan en de betekenis achter je woorden begrijpen." Zo heeft de levensechte sociale robot Sophia de Verenigde Naties toegesproken. En ze had nog meer te vertellen, terwijl ze een van haar nieuwe features liet zien: "Kijk, ik heb net deze nieuwe handen gekregen."

Het was plaatsvervangend Secretaris-Generaal Amina J. Mohammed van de VN die de robot enkele vragen stelde. Sophia werd ontworpen door Hanson Robotics en dat bedrijf wil levensechte androïdes maken met emotionele intelligentie, die mensen begrijpen en voor ons zorgen.







"We zullen mensen nooit vervangen, maar we kunnen je vriend en helper zijn", zei Sophia eerder in een interview. "Ik geef wel toe dat mensen de gevolgen van deze nieuwe technologie in vraag moeten stellen." Daarbij gaat het onder meer om de impact op economie en jobs. Onderzoek heeft aangewezen dat 85 procent van de banen in ontwikkelingslanden bedreigd worden door robots.



Negatieve gevolgen

"De mogelijke negatieve gevolgen van artificiële intelligentie zijn echter miniem in vergelijking met de voordelen die deze technologie biedt", aldus robotexpert David Hanson, die Sophia ontwierp. "Ik denk aan onderwijs en gezondheidszorg", vult Sophia zelf aan. "Ouderen zullen meer gezelschap hebben en autistische kinderen bijvoorbeeld leraars met een oneindig geduld."



Niet iedereen denkt er overigens zo over, want de vooruitgang in de robotica voedt ook de angst dat de mensheid wel eens de controle zou kunnen verliezen.