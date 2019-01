“Ik ben geen pedofiel”: moeder krijgt wind van voren omdat ze zoontje van 7 nog borstvoeding geeft KVDS

21 januari 2019

09u45

Bron: kidspot.com.au 0 Een vrouw die getuigde over hoe ze haar zoontje van 7 jaar nog altijd borstvoeding geeft, heeft een golf van kritiek over zich heen gekregen. Er wordt haar onder meer verweten dat ze “ziek” is en een “pedofiel”. In een open brief heeft ze haar criticasters nu van repliek gediend.

De Australische Lisa Bridger (46) uit Adelaide deed haar verhaal voor het eerst een half jaar geleden. Ze vertelde dat haar zoon Chase (7) – die autisme heeft – een pak rustiger was en zich veiliger voelde als ze hem borstvoeding gaf. Hij hoefde er zelfs niet door aan de medicatie.

Doorslikken

“We hebben melatonine geprobeerd, maar ik slaagde er niet in om het hem te doen doorslikken”, zei ze. “Nu krijgt hij melatonine via mijn melk. En zijn aanvallen zijn een stuk minder erg.”





De vrouw vertelde dat ze haar zoon ook in het openbaar de borst geeft en dat ze daar nooit kritiek op kreeg – met uitzondering van een paar vreemde blikken – maar dat het online een ander verhaal is. “Ik word beschuldigd van kindermishandeling, pornografie en het beschadigen van de gezondheid van mijn kinderen”, klonk het. “Maar ze vragen er zélf om. Ik geef het hen gewoon. Dat is toch geen mishandeling? Ik kijk trouwens echt wel uit naar de dag dat ik mijn lichaam terugkrijg.” (lees hieronder verder)

Een half jaar van beschuldigingen later zet ze de puntjes op de i. “Aan iedereen die me ervan beschuldigt dat ik ziek ben en hulp nodig heb: er is mentaal niets mis met me”, klinkt het in een open brief op de Australische nieuwssite Kidspot. “Het is niets seksueels en ik ben geen pedofiel, zoals sommigen van jullie beweren. Ik doe alleen maar iets natuurlijks. En ik zou mijn zoon van 7 ook nog de borst geven als hij géén autisme had en erom vroeg. Voor mensenkinderen is het trouwens natuurlijk om de borst te krijgen tot 4 à 7 jaar.”

“Niet beschadigd”

Ze verzekert nog dat haar zoon “erg onafhankelijk, zelfzeker en niet beschadigd” is. “Zijn vriendjes en leeftijdsgenoten pesten hem niet en weten dat er niets mis mee is”, zegt ze. “Maar als ik de reacties van al jullie volwassenen lees, die me terechtwijzen en vinden dat hun comfort belangrijker is dan dat van mijn kind, dan snap ik waarom zo veel kinderen vandaag de pestkop uithangen.” (lees hieronder verder)

Hoe lang ze nog wil doorgaan met borstvoeding? “Zeker niet tot hij tiener of twintiger is”, verzekert ze. “Zodra kinderen hun melktandjes kwijtraken en hun volwassen tanden krijgen, verliezen ze het vermogen om te zogen. Dat is normaal. Ik zal mijn kinderen borstvoeding geven tot zo lang ze het willen en/of kunnen krijgen.”