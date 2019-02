“Ik ben een beetje naïef geweest”: Duitse Leonora (19) trok 4 jaar geleden naar IS in Syrië en vindt dat het nu tijd is om weer naar huis te gaan KVDS

02 februari 2019

09u08

Bron: AFP 0 Vier jaar nadat ze Duitsland verliet voor een leven bij Islamitische Staat (IS) is een 19-jarige Duitse vrouw met haar twee kinderen het laatste bolwerk van de terreurgroep in het oosten van Syrië ontvlucht. En ze zegt dat het tijd is om naar huis te keren. “Ik ben een beetje naïef geweest”, vertelt ze aan persbureau AFP.

De gevechten tegen het laatste bolwerk van IS aan de grens met Irak hebben duizenden mensen op de vlucht gejaagd. Onder hen ook Leonora en haar twee kleine kinderen. Haar jongste is amper twee weken oud. Ze verblijven momenteel in de buurt van Baghouz, niet ver van het front. In een speciaal screeningcentrum van de Syrische Democratische Strijdkrachten.

Derde vrouw

Aan AFP vertelt ze over hoe ze als 15-jarige naar Syrië trok, twee maanden nadat ze zich tot de islam had bekeerd. “Drie jaar later trouwde ik met mijn Duitse echtgenoot Martin Lemke”, zegt ze. “Ik was zijn derde vrouw. Een jaar eerder had IS in het gebied het Kalifaat uitgeroepen.”





De jonge vrouw woonde eerst in de stad Raqqa en was huisvrouw. “Ik was gewoon thuis”, zegt ze. “Ik kookte en deed de schoonmaak, zulke dingen. Aanvankelijk was het een gemakkelijk leventje. Maar dat veranderde toen de Syrische Democratische Strijdkrachten oprukten.” (lees hieronder verder)

In 2017 viel Raqqa, na jaren van wat inwoners beschreven als “een genadeloze heerschappij” van IS, met kruisigingen en publieke onthoofdingen. “In die tijd veranderden we bijna elke week van huis, omdat we elke week een stad verloren”, aldus Leonora. Uiteindelijk lieten veel van de IS-strijders hun vrouwen en kinderen achter om voor zichzelf te strijden, aldus de vrouw. “Ze lieten hen alleen in de verlaten steden, zonder voedsel of iets”, zegt ze. “Ze gaven geen zier om hen.”

Aangehouden

Bij Leonora was dat niet het geval. Zij vluchtte met haar kinderen, haar man en zijn tweede vrouw naar gebied dat onder controle was van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Donderdag werd Lemke daar aangehouden. Volgens Leonora werkte hij vooral als technicus voor IS. “Hij deed technische dingen en herstelde computers en smartphones”, zegt ze. Iets wat tegengesproken wordt door verscheidene onderzoeken in Duitse kranten, waar Lemke geportretteerd wordt als een invloedrijk figuur onder de extremisten van vreemde origine in Syrië.

Voor Leonora is het nu hoe dan ook tijd om naar huis te gaan, zo zegt ze zelf. “Ik wil terug gaan naar Duitsland, naar mijn familie. Ik wil mijn oude leven terug”, klinkt het. “Nu weet ik dat dit alles een grote, grote vergissing was.”