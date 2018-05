“Ik ben bijna dood”: jongen (16) belt noodnummer nadat hij klem komt te zitten in wagen en hoopt dat politie hem zal redden. Maar de tijd tikt weg KVDS

02 mei 2018

11u40

Bron: Time 8 Kyle Plush (16) wist meteen dat zijn leven in gevaar was toen hij vast raakte onder een zetel in zijn wagen. Met de stemcontrole van zijn smartphone slaagde hij er nog in om het noodnummer te bellen en wanhopig smeekte hij om hulp. “Ik ga hier sterven”, klonk het. “Zeg aan mijn mama dat ik haar graag zie als ik het niet haal.” Hij hoopte dat de politie hem zou redden. Tevergeefs.

De jongen uit Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio was op 10 april in zijn Honda Odyssey aan het grabbelen naar zijn tennismateriaal, toen een van de achterzetels het begaf en hem vastpinde. Hij kon niet meer bewegen, maar slaagde er dankzij de stemcontrole van zijn smartphone toch nog in om het noodnummer te bellen.

Paniek

Op de opname van de oproep is te horen hoe hij met de operator spreekt. “Ik ga hier sterven”, zegt hij in paniek. Enkele minuten later belt hij terug en weer is te horen hoe hij om hulp smeekt. Hij zegt waar hij precies geparkeerd staat – op de parking van zijn school – en beschrijft ook hoe zijn wagen eruitziet. “Ik heb waarschijnlijk niet veel tijd meer. Zeg aan mijn mama dat ik haar graag zie als ik het niet haal. Dit is geen grap. Stuur meteen enkele agenten. Ik ben bijna dood.” (lees hieronder verder)

De politie ging ter plaatse, maar de twee opgeroepen agenten slaagden er naar eigen zeggen niet in om de wagen te vinden. Exact 11 minuten later meldde een van hen aan zijn overste: “Ik kan hier niemand zien. Het zou me verbaasd hebben mocht dat wel zo geweest zijn.”

Het incident gebeurde rond 15 uur en de familie van de jongen werd pas gealarmeerd dat er iets mis was rond 20 uur. Toen belde een vriend naar de ouders van Kyle om te zeggen dat de tiener nooit was opgedaagd voor zijn tennismatch. De vader van de jongen ging meteen op onderzoek uit en slaagde er wel in om zijn zoon te vinden. 6 uur na zijn noodoproepen. Levenloos.

Autopsie

Na het voorval werd meteen een grootschalig onderzoek opgestart naar de manier waarop de noodoproep werd behandeld en de reactie van de politie. Volgens een autopsie kwam de jongen om het leven door verstikking, veroorzaakt door een druk op de borst. De plaatselijke politiechef moet zich vandaag verantwoorden voor een speciale commissie van het stadsbestuur. “Dit was een vreselijke tragedie. We leven mee met de ouders van de jongen”, verklaarde Eliot Isaac al. (lees hieronder verder)

De politiechef zal zijn intern onderzoek toelichten en dat moet onder meer licht werpen op de oorzaak waarom de tiener niet gelokaliseerd kon worden. Hij verklaarde al dat de agenten die ter plaatse gingen nooit de beschrijving van de wagen doorkregen, maar gaf verder geen uitleg.

Bodycams

De politie gaf ook al beelden vrij van de bodycams van de agenten. Daarop is niet te zien dat ze uit hun dienstwagen komen, maar het gaat maar om 3 minuten aan videomateriaal vanop de plaats van de tragedie. Een van de agenten is wel te horen terwijl hij zegt dat de leerlingen op de privéschool “in betere wagens rijden dan jij”. Ze zouden de parking van de Seven Hillsschool verlaten hebben op 15.37 uur. Ongeveer 2 minuten na het tweede telefoontje van Kyle.

De operator die de tweede oproep van de jongen aannam in het noodcentrum, werd na de feiten korte tijd op non-actief gezet. Intussen is die weer aan het werk. (lees hieronder verder)

De stad beval meteen na de tragedie een grondige herziening van de werking van de noodcentrale en de politie. De noodcentrale zou al jaren te lijden hebben gehad onder personeelsproblemen en operationele mankementen. Citymanager Harry Black nam onder druk ontslag en er werd meteen 375.000 euro uitgetrokken voor extra personeel, een betere opleiding en beter materiaal. Als het onderzoek naar het incident afgelopen is, zouden er nog meer maatregelen kunnen volgen.

Achterzetel

Verder zijn er ook vragen over hoe het incident exáct kon gebeuren. Vermoed wordt dat de achterzetel op de derde rij het begaf toen Plush zich eroverheen boog. Chris Martin – de woordvoerder van Honda – vertelde aan persbureau AP dat zijn bedrijf de toestemming heeft gevraagd om de Odyssey uit 2004 te mogen inspecteren. (lees hieronder verder)

Honda riep vorig jaar ongeveer 900.000 exemplaren van een later model van de Odyssey terug omdat er problemen waren met de zetels op de tweede rij. Die zouden voorover hebben kunnen klappen als ze niet goed waren vergrendeld. Volgens Martin werd echter geen enkel exemplaar van het model uit 2004 teruggeroepen voor problemen met de zetels.

Ouders

De ouders van Kyle – Ron en Jill – willen in elk geval antwoorden. Ze woonden al verscheidene hoorzittingen bij van de stad en stormden bij een ervan naar buiten nadat een gemeenteraadslid had gesuggereerd dat ze alleen maar geld wilden. In een verklaring vertelden de ouders hoe ze lijden onder het verlies van hun “opmerkelijke zoon” die “het leven omarmde met een ongeziene passie”.