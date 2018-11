“Ik ben alles kwijt”: man verliest zijn twee kinderen, vrouw, ouders, broer en zus bij overstromingen in Italië IB bvb

04 november 2018

20u25

Bron: ANP, Belga 44 Het zware noodweer in Italië heeft bij één gezin een ontzettend zware tol geëist. Negen familieleden kwamen om in het dorpje Casteldaccia (bij Palermo) toen ze verrast werden door plotse overstromingen. De rivier Milicia was buiten haar oevers getreden na de felle regen van gisteren. “Een verschrikkelijke tragedie heeft ons getroffen”, aldus burgemeester Giovanni Di Giacinto.

Giuseppe Giordano verloor zijn vrouw, twee kinderen, zijn ouders, zijn broer, zijn zus, een neefje en diens grootmoeder. Hijzelf, zijn dochter en een nonkel overleefden de tragedie omdat ze op het moment van de feiten ergens anders waren.

“Ik ben alles kwijt”, treurde hij voor de camera. “Ik weet zelf niet hoe ik het overleefd heb. Toen ik terugkeerde en de deur wilde openen, katapulteerde een berg water mij weg. Gelukkig kon ik me daarna vastklampen aan een boom. Ik klom erin en ben daar twee uur lang blijven zitten.”

De familie zou geschuild hebben in een huis zonder verdiepingen dat dicht bij de rivierbedding gebouwd is. De rivier zou nooit eerder een risico gevormd hebben. Het gerecht opende een onderzoek om na te gaan of de huizen bij de rivier volgens de regels gebouwd werden.

Nog doden en vermisten

Ook elders op Sicilië zorgde het extreme weer voor problemen. In dezelfde streek werd zaterdagavond in Vicari ook de 44-jarige uitbater van een tankstation dood teruggevonden. Hij probeerde in een jeep naar het tankstation te rijden omdat een pompbediende er vastzat, preciseerde het Italiaanse persbureau Agi. Een 20-jarige passagier van de jeep wordt nog vermist. De hulpdiensten zijn voorts op zoek naar een 40-jarige arts die onderweg naar het ziekenhuis van Corleone zijn auto moest achterlaten in het noodweer.

Een man en vrouw van Siciliaanse afkomst die in Duitsland leven, kwamen om het leven in hun gehuurde voertuig toen ze door water werden meegesleurd in de omgeving van de Siciliaanse stad Agrigento, meldde de brandweer.

Sinds meer dan een week kampen grote delen van Italië met sterke regen, storm en hevige wind. Met de slachtoffers van zaterdagnacht stijgt de dodentol nu al ruim boven de twintig slachtoffers uit.

Het hoofd van de burgerbescherming noemde de toestand in het noorden van het land zaterdag “apocalyptisch”. Miljoenen bomen zouden ontworteld zijn door winden met snelheden tot 180 kilometer per uur, en straten werden verwoest door modderstromen. Op vele plaatsen is er geen stroom en drinkwater.