“Ik belandde op spoed na paniekaanval omdat vriendje niet meteen antwoordde op bericht. Toen besefte ik dat er iets mis was” KVDS

04 juni 2018

14u11

Bron: Whimn 1 Een Australische schrijfster heeft openlijk getuigd over haar ziekelijke drang naar liefde en bevestiging. Die liep zo uit de hand dat Katy Moore uiteindelijk naar een zelfhulpgroep trok voor verslaafden. Aanleiding was een nieuwe poging om een onenightstand om te toveren tot een sprookjesachtig liefdesverhaal. “Ik belandde op spoed na een paniekaanval omdat hij niet meteen antwoordde op een berichtje. Toen besefte ik dat er iets mis was.”

De vrouw deed haar verhaal op de Australische nieuwssite Whimn en schetst een ontluisterend beeld van haar probleem. “Ik leek maar niet te leren dat stalken, obsessief berichtjes sturen en zelfs naar een ander land vliegen om een geliefde te ontmoeten meer weg had van een psychologische thriller (of horrorroman) dan van een romantische komedie”, schrijft ze.

Zijspoor

Dat was nochtans elke keer haar manier van aanpakken. “Ik zat achter mannen aan die het niet echt meenden, raakte op een zijspoor door iets te beginnen met getrouwde mannen en gebruikte seks om iedereen naar me toe te lokken. In de hoop dat ze wanhopig verliefd zouden worden, terwijl het enige wat ik verlangde een hechte band was. Om het even met wie.”

De obsessie was verlammend, zo getuigt ze. “Ik zat vastgelijmd aan mijn telefoon en was fysiek ziek als ik genegeerd werd. Ik werd steeds angstiger en manipulatief in mijn gedrag. Toen ik op een dag op spoed belandde na een paniekaanval omdat een geliefde niet meteen antwoordde op een berichtje, besefte ik dat er iets mis was. En dat er iets moest veranderen.”

Bibberend

Ze trok naar een meeting van de Anonieme Seks- en Liefdeverslaafden (SLAA), maar het duurde een half uur eer ze binnen durfde te gaan. “Ik was doodsbang en schaamde me”, schreef ze. “Ik voelde me niet lekker. Bibberend stapte ik uiteindelijk de zaal binnen. Ik ging zitten in de kring en hield mijn hoofd omlaag. Wat zouden ze van me denken? Vroegen ze zich af wat voor vreselijke geheimen ik had? Was ik het ergste geval dat ze al hadden gezien? En toen luisterde ik.”

Wat ze hoorde, gaf haar hoop. “Deze mensen waren geen perverse en door seks geobsedeerde zonderlingen, het waren lijdende mensen, die troost en steun vonden bij elkaar. Ze waren studenten, vaders, moeders, bankiers, acteurs en meisjes zoals ik. Ik was verbijsterd. Elk verhaal vond weerklank bij me. Ik zag er mezelf in. Ik was niet alleen.”

Tranen

Op de tweede meeting die ze bijwoonde, besloot ze ook zelf haar verhaal te vertellen. Het kwam er opeens allemaal uit: wat ze allemaal gedaan had, de vernedering, de pijn. En de tranen. “Na de sessie wilde ik er zo snel mogelijk vandoor gaan. Maar terwijl ik naar de deur stapte, kwamen mensen naar me toe. Ze verwelkomden me en bedankten me. Ze zeiden dat ik dapper was. Ze gaven me hun telefoonnummers. De steun was overweldigend.”

Na nog enkele sessies besloot ze een stap verder te gaan: ze zocht een sponsor en begon met de 12 Stappen om het hoofd te bieden aan haar demonen en langzaam uit het dal te klimmen. Het moeilijkste vond ze de periode van ‘onthouding’ waarmee alles startte: 4 weken dat ze zich niet mocht overgeven aan ‘ongezond gedrag’ dat ze samen met haar sponsor vooraf had gedefinieerd. Zo mocht ze niet praten met mannen omwille van haar neiging om te flirten. “Daar stond ik niet helemaal achter”, zegt ze daarover. “Moest ik dan mijn mannelijke vrienden vermijden? En mocht ik dan ook niet praten met de barista in mijn koffiezaak? Moest ik élke man negeren? Ja, dus.”

Sponsor

Haar sponsor liet haar ook inzien dat ze veel behoefte had aan bevestiging van mannen. Die was recht evenredig met haar eigenwaarde en dat moest anders. “Het was moeilijk”, getuigt ze. “Ik zei mijn mannelijke vrienden dat ik een maand van de radar zou verdwijnen en ging niet meer uit. Zo kon ik ook een andere regel niet meer overtreden: als ik ergens binnenkom meteen de ruimte scannen op mannen. Ik kwam in een diepe depressie terecht en begon te overwegen om mezelf pijn te doen, iets wat ik al jaren niet meer had gedaan. Al mijn emoties kwamen naar boven en ik besefte dat mijn verslaving mijn leven zó had beheerst dat ik niet meer wist wie ik was zonder. Ik had afkickverschijnselen. Maar ik kwam eruit tevoorschijn als een vlinder uit een cocon.”

Twee jaar lang ging ze drie tot vier keer per week naar een meeting. Ze werkte hard aan zichzelf en had terugvallen. Maar elke keer krabbelde ze weer overeind en zette ze door. Tot ze haar oude gedrag langzaam wist af te schudden en mensen haar zeiden dat ze sterker leek dan ooit.

Trots

“Ik voelde me goed en trots op wat ik bereikt had”, schrijft ze nog. “Ik zal voor de rest van mijn leven strijd moeten voeren tegen mijn liefdesverslaving. Net zoals een alcohol- of drugsverslaafde kan je nooit écht loskomen van je zonde. Ze zal er op zeker moment weer zijn om me te verleiden en me te herinneren aan de ‘geweldige band’ die we vroeger had. De sleutel is om die deur niet te openen. Teruggaan naar die hel is voor mij geen optie.”