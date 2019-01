“Iedereen dacht dat hij zou sterven”: baby kreeg 25 hartaanvallen op één dag, maar vocht telkens miraculeus terug Karen Van Eyken

20 januari 2019

17u13

Bron: Daily Mail 0 Theo Fry uit Liverpool is een echt vechtertje. De Britse baby heeft in zijn prille leven al meer moeten doorstaan dan je voor mogelijk acht. Zo kreeg het kind maar liefst 30 hartaanvallen gedurende zijn eerste levensjaar, waaronder 25 op één dag. Na elke spoedoperatie vocht Theo terug en gaf daarbij iedereen het nakijken.

Theo is nu 19 maanden oud. Zijn ouders Steven Fry (35) en Fauve Syers (30) zijn terecht heel trots op hun zoontje na zijn miraculeuze wederopstanding.

De beproeving begon toen Theo nog maar acht dagen oud was. We schrijven mei 2017. De baby was erg slaperig en kreeg plots een blauwe kleur. Het jongetje werd door een ambulance in allerijl naar de spoed gebracht. Hij had een bloedvergiftiging opgelopen. Zijn toestand was kritiek. Het kind moest onmiddellijk een openhartoperatie ondergaan. Een team van 40 dokters ontfermde zich over hem. Hij bleek een onderbroken aortaboog te hebben, een zeldzame aangeboren hartafwijking. Indien de ouders niet meteen de hulpdiensten hadden gebeld, dan zou de baby de volgende morgen niet meer wakker geworden zijn, zo kregen ze in het ziekenhuis te horen.

Tijdens de ingreep kreeg Theo een hartaanval en nog één tijdens de revalidatie in de drie daaropvolgende maanden. In juli 2017 mochten Steven en Fauve hun baby eindelijk mee naar huis nemen. Maar het ergste moest dan nog komen.

Een paar maanden later moest hij opnieuw naar het hospitaal omdat zijn hartslag schrikbarend hoog was. Op 21 december had hij weer een hartstilstand. Voor eind januari kreeg hij er nog twee. In de nacht van 31 januari had hij maar liefst 25 aanvallen in 24 uur.

“Het was verschrikkelijk. Hij had de ene hartaanval na de andere”, vertelt zijn moeder. “Iedereen ging ervan uit dat hij ging sterven. Ik dacht telkens: ‘Oh nee, laat hem alstublieft niet zijn laatste adem uitblazen’.”

Opnieuw volgde een spoedoperatie. Gelukkig ontdekte de chirurg de oorzaak van alle ellende. Theo’s hartkamer (aan de linkerkant) was bedekt met littekenweefsel waardoor het orgaan niet meer naar behoren functioneerde. De chirurg kon het euvel verhelpen en Theo herstelde onmiddellijk.

“Theo heeft bij mijn weten de meeste hartstilstanden op 24 uur overleefd”, meent chirurg Ramana Dhannapuneni. “Het is zeer zeldzaam en ongebruikelijk. De operatie was heel riskant, maar we hadden geen andere keuze. Maar hij haalde het en zijn herstel was geweldig.

Een jaar later doet Theo het ontzettend goed. “Iedereen die hem ziet, merkt meteen hoe gelukkig hij is”, zegt Fauve. “Het is fantastisch wetende wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Hij is zo sterk.”