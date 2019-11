“I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo”: Trumps speech omgetoverd tot punkrockhit ttr

22 november 2019

15u02

Bron: The Guardian 6 “I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo”, zo stond te lezen op de speechvoorbereiding die Donald Trump bij zich droeg na een vervelende getuigenis in de impeachment-hoorzitting. Creatievelingen gingen aan de slag met de bizarre speech van de Amerikaanse president. Het resultaat? Een Ramones-achtige punkrockversie.

De Amerikaanse ambassadeur Gordon Sondland vertelde gisteren tijdens een hoorzitting voor de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden dat hij op verzoek van Trump moest samenwerken met diens persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Die laatste eiste van Oekraïne onder andere dat er een onderzoek werd ingesteld naar Joe Biden, Trumps Democratische tegenstander voor de volgende verkiezingen, en diens zoon Hunter.

Alle instructies aangaande Oekraïne kwamen via Rudy Giuliani, aldus Sondland. Om meer duidelijkheid te krijgen omtrent wat Trump nu precies wilde van de Oekraïense president Zelensky, belde Sondland hem echter op een bepaald ogenblik zelf op. Dat deed hij wel vaker, getuigde Sondland, en tijdens hun gesprekken werd er volgens hem flink wat gevloekt.

Muzikale versies

Na de getuigenis speelde Trump gisteren het telefoongesprek na dat hij had met Sondland. De Amerikaanse president trakteerde iedereen op een stukje Grieks theater. Zijn dramatische opvoering was duidelijk goed voorbereid. “I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo”, stond in grote, zwarte letters te lezen op Trumps notitieblokje. De bizarre reactie van de president vormde een inspiratiebron voor heel wat muzikanten. Ze gingen aan de slag met de quotes, wat resulteerde in een punkrockachtige parodie:

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M Alex Kliment(@ SaoSasha) link

Al snel doken ook andere versies op op sociale media. Een versie met een hoog emo-gehalte en eentje waarbij de maker zich duidelijk liet inspireren door The Smiths:

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L Nick Lutsko(@ NickLutsko) link

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.



Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P RuPaul Giamatti(@ BenJamminAsh) link

Een andere creatieveling maakte een eigen versie van Trumps speech, wat voor heel wat hilariteit op Twitter zorgde:

My cover of the trump song “I want nothing”

Written in September after congressional investigations started into his interactions with the new president of Ukraine, Zelensky.#TrumpResign pic.twitter.com/KLAF0G2794 SeñorHettler🌎🌈 🆘 🍑🌹🌅(@ senorhettler) link

“We kijken naar jou, Thom Yorke: Radiohead zou een geweldige versie kunnen maken, met klagende stem die alles op Rudy Giuliani steken. Of misschien een fluisterende Billie Eilish met een titel als ‘Covfefe’? Of misschien een berouwvolle Drake, die denkt aan de dagen dat Zelenski hem nog belde op zijn cellphone?”, zo grapt een journalist van de Britse krant The Guardian.

