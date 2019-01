“I took a pill in Ibiza”. En nog véél meer. Automobilist test positief voor alle detecteerbare illegale drugs ADN

04 januari 2019

11u02

Bron: The Local, Daily Mail 0 De politie van het Spaanse eiland Ibiza trok nogal ogen toen ze in de vroege uurtjes van nieuwjaarsdag een automobilist tegenhielden die vervolgens positief testte op alle drugs in het boekje. De 31-jarige man werd staande gehouden nadat hij wild en met horten en stoten aan het rijden was.

De agenten ontdekten dat de gevaarlijke chauffeur elke mogelijke drugs had genomen die hun apparatuur kon detecteren. Dat omvat cannabis, amfetamines, metamfetamines, cocaïne en opioiden, laat het stadsbestuur weten. Of de man ook teveel gedronken had, is niet duidelijk maar zowaar irrelevant gezien zijn toestand.

Bij een zoektocht in het voertuig trof de politie onder meer roze en paarse pillen aan, cocaïne en een bruine substantie die nog niet is geïdentificeerd. De dertiger mag zich sowieso aan een fikse boete verwachten, alsook aan zes punten op zijn rijbewijs en een mogelijke celstraf tot zes maanden, schrijft The Olive Press. Het is niet bekend of het om een toerist of een local gaat.

Het populaire vakantie-eiland Ibiza staat in ieder geval wereldwijd bekend om zijn feestgedruis. In 2016 was de toerismeraad van het eiland nog woest nadat het nummer ‘I Took A Pill in Ibiza’ van Michael Posner hoge toppen scheerde in de Europese hitlijsten, met een schijnbaar eerbetoon aan druggebruik op het eiland. Toerismechef Vicent Ferrer nodigde de schrijver van het lied uit om Ibiza te komen ontdekken. “Het eiland heeft zoveel meer te bieden dan zijn nachtleven”, benadrukte hij aan AFP. “We hebben cultuur, stranden, gastronomie. Drugs en alcohol zijn te vinden op elke toeristische bestemming. Dat alleen wij in dit hokje worden geduwd, is niet eerlijk.”