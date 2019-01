“Huurmoordenaar El Chapo had speciale ‘moordkamer’ met afvoersysteem voor niet zo propere executies” jv

08 januari 2019

13u03

Bron: Fox News 0 Antonio ‘Jaguar’ Marrufo is een huurmoordenaar die in opdracht van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman werkte. “Hij troonde mij ooit mee naar een huis waar de vloer helemaal in het wit betegeld was”, getuigde kartelinformant Edgar Galvan gisteren over Marrufo tijdens het proces van El Chapo in New York. “Het was daar dat hij mensen van kant maakte.”

Galvan beweert dat Marrufo een speciale ‘moordkamer’ had die makkelijk schoon te maken was, als de executies een zooitje werden. Zo was er een afvoersysteem in de vloer zelf voorzien. Het huis bevond zich ergens in Juarez in Mexico-Stad, maar waar precies is niet duidelijk, noch hoeveel slachtoffers er aan hun einde kwamen. Volgens Galvan vertelde Marrufo hem dat de griezelige kamer geluidsdicht gemaakt was. “Wie er binnenging, kwam er nooit meer buiten”, zei de 41-jarige Galvan tijdens zijn getuigenis.

Over zichzelf zei Galvan dat hij een gewone taxichauffeur was die in de drugswereld was gestrompeld na zijn scheiding. Hij ontmoette Marrufo in 2007 in een nachtclub. De twee werden feestvrienden, maar al snel zou Galvan voor Marrufo beginnen werken. Marrufo had El Chapo’s drugskartel Sinloa in Juarez onder zijn hoede. Galvan hielp Marrufo aan wapens om rivaliserende bendes “op te kuisen”. Dat betekende dat “iedereen eraan moest”, zodat El Chapo de alleenheerser zou zijn in Juarez. Galvan beweerde dat hij zelf nooit de trekker heeft overgehaald. Wel zou een van zijn medewerkers zo enthousiast geweest zijn over een kalasjnikov dat hij ermee poseerde. Galvan gaf verder toe dat hij Guzman nog nooit had gezien, tot nu op het proces.

In 2011 werd Galvan aangehouden. Hij pleitte schuldig aan het bezit van wapens en verdovende middelen. Hij heeft op dit moment acht jaar van zijn straf van 24 jaar uitgezeten in de gevangenis. Marrufo zit achter de tralies in Mexico. De twee spraken voor het laatst met elkaar in 2010, toen de politie een raid uitvoerde op het huis van een vriend en er 40 kalasjnikovs, een granaatwerper, kogelwerende vesten en munitie voor het kartel aantrof.

Joaquin Guzman staat terecht voor 17 aanklachten, waaronder wapenbezit, moordcomplotten en drugshandel. Hij pleit onschuldig.