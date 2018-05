"Humor hebben ze wel": Verenigd Koninkrijk gastheer conferentie over voordelen EU-lidmaatschap TT

13 mei 2018

20u12

Bron: The Independent 2 De Britse regering organiseert in juli een belangrijke conferentie over de uitbreiding van de Europese Unie naar zes Balkanlanden. Die uitbreiding is volgens het Verenigd Koninkrijk belangrijk voor de "veiligheid, stabiliteit en welvaart" in die landen. Over minder dan een jaar stappen de Britten nochtans zelf uit de EU.

De conferentie, de Westelijke Balkantop, vindt voor de vijfde keer plaats en voor het eerst in Londen. Ze maakt deel uit van het zogenaamde Proces van Berlijn, een diplomatiek offensief dat ijvert voor de uitbreiding van de EU naar zes Balkanlanden. Het gaat om Montenegro, Servië, Albanië, Macedonië, Kosovo en Bosnië en Herzegovina. Grote EU-landen als Frankrijk, Duitsland en Italië zijn lid van het Proces van Berlijn.

Op de conferentie zal er vooral gesproken worden over hervormingen die lidmaatschap mogelijk moeten maken.

De Britse oppositie vindt het in elk geval bizar dat Londen dit jaar gaststad is van de conferentie en daarbij de positieve aspecten van EU-lidmaatschap benadrukt. Bij de Liberal-Democrats klinkt het dat "iemand bij Buitenlandse Zaken een groot gevoel voor humor moet hebben om een conferentie te organiseren waarop lidmaatschap van de EU wordt gepromoot". "Net nu wij wegtrekken, gaan we anderen adviseren om lid te worden. Dat klinkt nogal absurd."