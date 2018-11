“Humanitaire crisis in grensstad Mexico door toevloed van migranten” TTR

23 november 2018

18u16

Bron: ANP 0 Door de toevloed van migranten die naar de Verenigde Staten willen reizen, is een humanitaire crisis ontstaan in de Mexicaanse grensstad Tijuana. Dat zegt Juan Manuel Gastélum, de burgemeester van Tijuana. Hij vraagt de Verenigde Naties om hulp bij het verstrekken van voedsel en andere hulpgoederen aan de migranten.

Tegen de krant El Sol de Tijuana zei Gastélum dat de stad zelf geen geld heeft om de vluchtelingen te helpen. Hij zei dat er inmiddels 4.700 vluchtelingen uit Midden-Amerika in Tijuana zijn neergestreken en dat het geven van hulp aan die mensen ongeveer 24.000 euro per dag kost.



De meeste Midden-Amerikanen die naar de VS willen uitwijken, proberen via Tijuana naar het noorden te reizen. Tijuana ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de Amerikaanse stad San Diego.

Geweld

De Amerikaanse president Donald Trump stuurde al duizenden soldaten naar de zuidelijke grens als logistieke ondersteuning voor de douaneautoriteiten. Die mogen gebruikmaken van dodelijk geweld “als het nodig is”, aldus Trump. “Ik heb de toestemming gegeven. Ik hoop dat het niet nodig zal zijn”.

Trump dreigde er ook opnieuw mee om “de hele grens” tussen de Verenigde Staten en Mexico te sluiten. “Als de situatie dreigt te escaleren, zal ik de grens voor onbepaalde tijd volledig sluiten”, zei Trump in Palm Beach (Florida).

