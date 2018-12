'Huisvriend' buit acht jaar lang zwakbegaafd koppel uit Renske van den Berg

17 december 2018

18u21

Bron: AD.nl 0 Een Nederlandse veertiger die wordt verdacht van het jarenlang uitbuiten van een verstandelijk beperkt koppel van 56 jaar in de stad Nijmegen, ontkent alles. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dwong Michael A. (48) het stel met dreigementen, intimidatie en geweld om alles voor hem te betalen en het huishouden voor hem te doen, in hun eigen huis.

De verdachte zou zelfs bepaald hebben hoe het koppel hun eigen zoon moest straffen als die dingen deed die hem niet zinden, aldus de aanklacht. Dat is volgens het OM allemaal gebeurd tussen in elk geval 2010 en 2018 in Nijmegen.

Michael A. leerde de twee kennen toen hij na een gerechtelijke veroordeling een taakstraf uitvoerde bij de sociale werkplaats. Hij deed zich voor als huisvriend van het stel en ging bij hen in wonen. Terwijl hij haar mishandelde en hen bedreigde en uitschold, moesten ze zijn kleren wassen, het huishouden op tijd klaar hebben en zijn wiet, shag-tabak, bier en boodschappen voor hem betalen.

De man zou ook een pistool hebben gehad en vrienden en bekenden bij het koppel hebben weggehouden. De verdachte zegt dat hij gewoon huur betaalde om bij de zwakbegaafde vijftigers te wonen.

Bemoeien

De zaak kwam aan het rollen toen hulpverleningsinstanties over de vloer kwamen en bepaalde hulpverleners het huis niet meer in durfden omdat de verdachte zich vervelend bemoeide met gesprekken die hulpverleners met het koppel wilde voeren.

Toen de zaak vandaag vijf uur later dan gepland begon, vroeg de officier van justitie om een aanhouding. De aanklager zinspeelde op de mogelijkheid om tbs (het Nederlandse equivalent van internering, red.) te eisen ter beveiliging van de samenleving, nu een psycholoog, psychiater, stellen dat hij aan stoornissen lijdt met antisociale en narcistische trekken, terwijl hij niet open staat voor enige vorm van behandeling.

De reclassering én mensen uit de omgeving van de man stellen hij ook niet vatbaar is voor begeleiding, terwijl hij al jaren op dezelfde manier anderen uitbuit en afperst, afgewisseld met periodes in de gevangenis.