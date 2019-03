“Huis van idioten”: de Britse pers over nieuwe “vernedering” van May Joeri Vlemings

13 maart 2019

08u40 0 De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een zware nederlaag geleden in het Lagerhuis. De kranten zijn niet mals voor haar “vernedering” tijdens de brexitstemming van gisteravond, die eindigde met 242 ja- en 391 nee-stemmen. De Daily Mail titelt het meest fors met ‘Het Huis van idioten’, verwijzend naar de parlementsleden.

“Met gekraakte en doffe stem” pleitte de premier er gisteren in het Lagerhuis voor om haar brexitdeal goed te keuren, schrijft The Guardian. De krant vindt het een vernedering voor Theresa May dat ze daar niet in slaagde, en dát op amper 16 dagen van de brexit. The Guardian spreekt van een “verpletterende nieuwe klap” en een “catastrofale nederlaag” voor May.

The Guardian front page, Wednesday 13 March 2019: Another huge defeat for May. And just 16 days until Brexit pic.twitter.com/fM1zuXRsA2 The Guardian(@ guardian) link

“Hoeveel meer van dit kunnen de Britten nog hebben?” klinkt het in de Daily Express, een krant die de brexit al vóór het referendum van 2016 erg genegen was. “Bijna duizend dagen nadat de natie ervoor stemde om uit de EU te stappen, lijdt May opnieuw een nederlaag, die heel waarschijnlijk tot uitstel van de brexit zal leiden en de hoop van 17,4 miljoen mensen de kop indrukt”. De krant doelt op de 51,9 procent die in juni 2016 stemde voor het vertrek van de Britten uit de EU. 48,1 procent stemde toen om in de Europese Unie te blijven.

Here's tomorrow's @Daily_Express front page:



- How much more of this can Britain take? #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/Oj6Ou8nb38 Daily Express(@ Daily_Express) link

De Daily Mail haalt hard uit naar de parlementsleden die de probrexit-krant bestempelt als “The House Of Fools”. De Daily Mail spaart zo de premier: “Ze beloofden ons de brexit waarvoor de Britten hebben gestemd en die lag ook binnen het bereik. Maar de minachtende parlementariërs kozen er gisteravond voor om ons wanhopig land in chaos te storten.”

Wednesday’s Daily MAIL: “The House Of Fools” #bbcpapers #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/3R3mq96J6E Allie Hodgkins-Brown(@ AllieHBNews) link

“May klampt zich vast ondanks een tweede vernederende nederlaag” titelt The Telegraph. May moet volgens de probrexit-krant nu “vechten voor haar premierschap”. Ze zal vandaag een no-deal-brexit proberen te vermijden met een stemming in het Lagerhuis, weet The Telegraph. In haar commentaarstuk op de voorpagina schrijft Allison Pearson erg beeldend: “Zoals een eindeloze sterfscène in een opera, met de sopraan die maar blijft gillen, woest ronddolend, hoestend en haar keel schrapend, terwijl het publiek daar zit te smachten naar het einde, een stil gebed prevelend: ‘Laat dit alsjeblieft stoppen. Haal haar eraf! Alsjeblieft...”

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'May clings on despite a second humiliating defeat' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/BdOouQqBXI The Telegraph(@ Telegraph) link

Ook The Sun focust op de gebroken stem van May na haar nederlaag en titelt “Croaky Horror Show” (‘croaky’ betekent schor). De tabloid concludeert dat het Verenigd Koninkrijk “geen enkel duidelijk brexitpad meer heeft”.

Tomorrow's front page: Theresa May's rejigged Brexit plan croaked after hardline Tory MP's inflicted another devastating defeat. https://t.co/NSLxFZWNbH pic.twitter.com/0YDHTyak2Q The Sun(@ TheSun) link

De Daily Mirror speelt het op de onzekerheid waar het Verenigd Koninkrijk nu mee te maken krijgt en titelt met een woordspeling op Theresa May: ‘Brexit Delay Mayhem’ of ‘Chaos door uitstel brexit’. Volgens de Mirror “werpt May de handdoek na een nieuwe enorme nederlaag, waardoor het land maanden van chaos te wachten te staat”.

Tomorrow's front page: Brexit delay mayhem #tomorrowspaperstoday https://t.co/9pDVQqfl93 pic.twitter.com/qcjZYOigx6 Daily Mirror(@ DailyMirror) link

“May verliest de controle over de brexit na de afwijzing door de parlementsleden van de hernieuwde deal”, schrijft de Financial Times. Verder in het artikel benadrukt de krant dat de deal op overweldigende wijze werd afgewezen en dat de autoriteit van May nu aan diggelen ligt.

Wednesday’s FT: “May loses control of Brexit after MPs throw out revamped deal” #bbcpapers #tomorrowspaperstoday (via @AllieHBNews) pic.twitter.com/izXTYvq2HJ BBC News (UK)(@ BBCNews) link

The Times toont een foto van May in haar auto nadat ze gisteren het parlement had verlaten met de kop erboven: “Tot wanhoop gedreven” (een woordspeling in het Engels met ‘driven’ dat ook verwijst naar het feit dat May een chauffeur heeft die haar rondrijdt). “Groot-Brittannië werd gisteren in een politieke crisis gestort, omdat Theresa May volledig de controle kwijtspeelde over de brexit na een tweede zware nederlaag in het Lagerhuis voor haar deal”, schrijft The Times. De krant blikt ook al even vooruit: “Het kabinet komt vandaag vroeg bijeen, temidden van speculaties dat een delegatie van senior Tories mogelijk aan May zullen vragen om deze week ontslag te nemen, waardoor de kans op een nieuwe verkiezing zou toenemen om de impasse te doorbreken.”

The i ten slotte benadrukt de vernedering voor de Britse premier: “Mays strategie ligt aan flarden na een tweede zwaar verlies”. De krant titelt: “Out of control”. Het wegvarende Britse schip lijkt, samengevat, inderdaad stuurloos op dit moment.