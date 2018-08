"Huilende piloot" veroorzaakte vliegtuigcrash in Nepal waarbij 51 doden vielen kg

27 augustus 2018

17u11

Bron: ANP 0 Een kettingrokende en hevig geëmotioneerde piloot heeft de crash van een passagiersvliegtuig in Nepal veroorzaakt waarbij in maart uiteindelijk 51 mensen omkwamen. In een onderzoeksrapport, dat nog niet officieel naar buiten is gebracht, staat dat de piloot meermaals moest huilen en snotteren tijdens de vlucht van US-Bangla Airlines.

Opmerkingen van een vrouwelijke collega zouden de aanleiding zijn geweest van zijn emotionele buien. Zij zou vraagtekens hebben gezet bij de kwaliteiten van de voormalige luchtmachtpiloot. "Dit wantrouwen en de stress brachten hem ertoe om voortdurend in de cockpit te roken en leidden tot verschillende emotionele inzinkingen tijdens de vlucht'', staat in het rapport dat door persbureau Reuters deels is ingezien.



Het passagiersvliegtuig crashte tijdens het landen op de internationale luchthaven van Kathmandu. De piloot volgde de instructies van de verkeerstoren niet op en kreeg het vliegtuig niet op tijd in balans. Er waren 71 mensen aan boord. De piloot was een van de doden.

