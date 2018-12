“Houthi-rebellen houden voedselhulp tegen in Jemen”: eten voor uitgehongerde burgers werd verkocht op de markt kg

31 december 2018

15u39

Bron: Belga 0 Het Wereldvoedselprogramma (WFP) beschuldigt de Houthi-rebellen in Jemen ervan een deel van de voedselhulp voor het land achter te houden. Indien er geen maatregelen komen, ziet het WFP zich genoodzaakt de samenwerking met de rebellen stop te zetten, zo meldt het agentschap van de Verenigde Naties.

Een groot deel van de voedselhulp dat naar de inwoners van de hoofdstad Sanaa moest gaan, is nooit aangekomen op de plaats van bestemming , zo meldt de organisatie in een persbericht.



Uit verscheidene rapporten blijkt zelfs dat sommige producten in de hoofdstad te koop zijn op de markten, nadat een organisatie, die gelinkt wordt aan de Houthi's, ze hadden gestolen. Ook in andere regio's klonken er soortgelijke verhalen.

