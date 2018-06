'House of Cards' in het echt: jonge topjournaliste ontkent seks met hoge pief in ruil voor scoops jv

18 juni 2018

21u50

Bron: The Times 0 Enkele tweets van de jonge reporter Ali Watkins uit 2013 lijken vandaag als een boemerang in haar gezicht terug te komen. Watkins (nu 26) was toen helemaal in de ban van House of Cards en personage Zoe Barnes, een ambitieuze journaliste die het aanlegde met de invloedrijke politicus Frank Underwood om primeurs te krijgen. Net dáárvan beschuldigde het Trump-kamp haar vijf jaar later. Watkins ontkent.

"Ik wou Zoe Barnes zijn... tot aflevering 4. Met je bron naar bed gaan, en dan nog een wraakzuchtig congreslid?" tweette Watkins op 2 april 2013. Met de hashtag: 'slechte levenskeuze'. En 2,5 maanden later: "Op een schaal van 1 tot ethisch, wat denken jullie van een Zoe Barneske doen voor een goed verhaal?". Die laatste weliswaar met de hashtag 'grapje', maar er wordt nu, vijf jaar later, gretig op geantwoord op Twitter. "Hahahaha! #helemaal geen grapje", bijvoorbeeld.

Dat heeft Ali Watkins, nu werkzaam bij The New York Times, over zich afgeroepen door haar jarenlange relatie met James Wolfe, een ex-lid van de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse senaat. Net als Frank Unverwood in House of Cards - gespeeld door Kevin Spacey - is Wolfe met zijn 57 een pak ouder dan Watkins. En net als Zoe Barnes is Ali Watkins snel opgeklommen als politiek redacteur in Washington. Watkins was zelfs al een sterreporter toen ze nog studente was en werkte onder meer voor BuzzFeed, Politico, The Huffington Post en de Philadelphia Daily News.

I wanted to be Zoe Barnes...until episode 4. Sleeping with your source- especially a vindictive congressman? #badlifechoice #HouseofCards Ali Watkins(@ AliWatkins) link

Haar affaire met Wolfe duurde volgens de FBI van december 2013 tot december 2017. Trump-fans beweren dat ze in die periode geheime informatie kreeg van Wolfe, wat zij zelf ten stelligste ontkent. De FBI keek wel haar archieven in, maar legde haar niets ten laste. James Wolfe zelf werd wel aangehouden omdat hij zou gelogen hebben over zijn contact met drie journalisten, onder wie Watkins. Ook hij ontkent. Wolfe werd overigens niet aangeklaagd voor het illegaal vrijgeven van geheime informatie.

So on a scale of 1 to ethical, how does everyone feel about pulling a @RealZoeBarnes for story ideas? #TOTALLYKIDDING @HouseofCards Ali Watkins(@ AliWatkins) link

Maar president Donald Trump sprak over de arresatie van James Wolfe als "een mogelijk goeie zaak" en benadrukte dat "geheime informatie nooit gelekt mag worden". Het duurde niet lang of zijn aanhangers zagen gelijkenissen met de populaire serie House of Cards. Naar analogie verdachten ze het koppel van een ruilhandeltje: seks voor geheime info die het Trump-kamp kon schaden.

Ali Watkins verkaste naar de Times in december, na haar relatie met Wolfe. De krant zegt dat ze Watkins hen over die bewuste romance had ingelicht bij haar indiensttreding. De Amerikaanse justitie liet haar in februari weten dat haar dossiers werden uitgevlooid. Op aanraden van haar advocaat lichtte ze de New York Times niet meteen maar pas vorige week in. Watkins is momenteel met vakantie, een trip die al gepland was, aldus woordvoerster van de Times, Eileen Murphy.