“Hou vol, je leven wordt beter dan je ooit had kunnen dromen”: vrouw (32) schrijft pakkende brief aan zichzelf, toen ze nog 57 kilo zwaarder woog KVDS

11 mei 2018

19u20

Bron: Wales Online 0 Een Britse vrouw die tien jaar geleden nog 122 kilogram woog en erin slaagde om de helft van haar gewicht kwijt te raken, heeft een ontroerende brief geschreven aan haar jongere zelf. Sioned Watkiss (32) uit Barry leed aan morbide obesitas en was erg onzeker. 61 kilo later steekt ze haar jongere versie een hart onder de riem en vertelt ze hoe ze erin slaagde om zoveel kilo's te verliezen.

De brief werd gepubliceerd op de nieuwssite Wales Online. “Het is vreemd om je te schrijven, mijn 23-jarige zelf, en me voor te stellen hoe je je zou voelen als je de vakantiefoto zou zien waar ik nu naar kijk. Daarop staat een slanke, zelfverzekerde vrouw, die stralend in de camera kijkt. Ja, dat ben jij, nadat je 60 kilogram bent afgevallen”, steekt ze van wal.

Triest

“Ik hou van deze foto, maar hij maakte me ook een beetje triest. Ik wou dat ik je kon doorspoelen naar waar ik vandaag ben en je al die jaren van vechten tegen je gewicht kon besparen. Want ik weet dat het er voor jou, in 2008, heel anders uitziet. Bevangen, in je veel te strakke kleren – die al uit een winkel voor grote maten komen – luister je naar je huisarts die je zegt dat je gewicht meer dan waarschijnlijk de oorzaak is van de huiduitslag die je zo vernederend vindt. Maar net zoals altijd, zet je een dapper gezicht op.” (lees hieronder verder)

Sioned Haf Watkiss Sioned Haf Watkiss added a new photo.

“Weet je nog op school toen de meisjes kleren uitwisselden voor een avondje uit en je je uitgesloten voelde? Je verplichtte jezelf om te glimlachen en weigerde om ook maar iemand te laten merken hoe onzeker je je voelde. Maar mama wist het. En hoewel ze je de hele tijd zei hoe mooi je was, maakte ze zich ook zorgen om je gewicht. En ze nam je mee naar de dokter, die je doorverwees naar een diëtist. Een tijdje volgde je haar eetadvies.”

Al het uitgaan en de bezoekjes aan de frituur op weg naar huis, maakten echter dat ze het afvallen begon te haten en ze hield het niet vol. Niet lang daarna ontdekte ze een eerste abces aan de binnenkant van haar dij. “Je voelde je er erg onzeker door en had de hele tijd pijn”, schrijft Sioned.

Datingsite

Maar dan ontmoette ze Steve op een datingsite. “Op je allereerste afspraakje vertelde je Steve alles over je toestand. Hij glimlachte warm en geruststellend en zei: ‘Dat is helemaal niet erg, maak je daar maar geen zorgen over.’ En meteen wist je dat hij een blijvertje was. Een paar jaar later ging hij op één knie op een strand in Normandië en vroeg hij je of je zijn vrouw wilde worden.” (lees hieronder verder)

Sioned Haf Watkiss Sioned Haf Watkiss updated her cover photo.

Intussen was Sioned nog een beetje verzwaard. “Eén ding dat aan je knaagde terwijl het huwelijk dichterbij kwam, was de vreselijke gedachte dat je nu in een bruidswinkel binnen zou moeten stappen”, schrijft ze verder. “Uiteindelijk ging je online en bestelde je een jurk in een voldoende ruime maat. En zo blij als je was met het resultaat, zo triest was je achteraf dat je nooit de ervaring had gehad van een dagje winkelen met je moeder en je zussen. Op zoek naar het perfecte kleed, dat de tranen in hun ogen zou doen springen.”

Sioned en Steve stapten in het huwelijksbootje in juli 2013, op de warmste dag van het jaar. “Je weigerde om je dag te laten vergallen door hoe warm en plakkerig je je voelde. Je trouwde met een man die je adoreerde en dat was het enige wat telde”, gaat ze verder. (lees hieronder verder)

Sioned's Weight-loss Sioned's Weight-loss added a new photo.

De grote ommekeer kwam er in december van het volgende jaar. Ze zat in de zetel met Steve de dag nadat ze met haar collega’s Kerstmis had gevierd en scrolde door de foto’s op Facebook. “Je droeg je vertrouwde zwarte elastische broek en een zwart topje, omdat je er niet in geslaagd was om iets nieuws te vinden. Toen je de foto’s van jezelf zag, zo veel zwaarder dan je dacht te zijn, vocht je tegen de tranen. ‘Nu is het genoeg’, zei je tegen Steve. ‘Ik moet iets aan mijn gewicht doen.’ En dat was het moment dat je besloot om nooit meer geforceerd te lachen.”

Angst

Sioned overwon haar angst om te mislukken en trok naar een lokale afdeling van Slimming World, een Britse organisatie die een beetje te vergelijken is met Weight Watchers. In tegenstelling tot bij haar vorige pogingen om af te vallen, was ze deze keer vastbesloten. Op weg naar huis na de eerste meeting trok ze al naar de supermarkt, waar ze haar mandje vulde met verse groenten, kip, magere ham, rijst en vetarme yoghurt, in plaats van met opwarmmaaltijden, chips en snoep. De volgende dagen probeerde ze een heleboel van de recepten van Slimming World uit. (lees hieronder verder)

Sioned's Weight-loss Sioned's Weight-loss added a new photo.

En het had resultaat. Week na week vlogen de kilo’s eraf. Maar in november 2015 – toen ze nog 86 kilogram woog – stootte ze voor het eerst op een hindernis. “Twee weken op rij was je weer bijgekomen en je voelde je verschrikkelijk. Je dacht dat je 100 procent op schema zat. Leesa (haar buddy bij Slimming World, red.) kwam in actie en raadde je aan om een voedseldagboek bij te houden. Om na te gaan of er niet iets in je voedselpatroon sloop waar je je niet bewust van was.”

Kleine zonde

Ze slaagde erin om de kleine zonde te vinden en de extra porties te beperken en tegen de volgende keer was ze weer afgevallen. En met elke kilo die verdween, kwam er zelfvertrouwen bij. “Plots ging je enthousiast winkelen”, schrijft ze verder. “Je kocht zelfs skinny jeans, iets waarvan je nooit had gedacht dat je die ooit zou dragen. Intussen was het abces verdwenen en deed stappen niet meer zo’n pijn. Toen je bij een nieuwe huisarts langsging voor een check-up, las ze je dossier en keek ze je stomverbaasd aan. ‘Ongelofelijk’, kon ze alleen maar uitbrengen.” (lees hieronder verder)

Sioned's Weight-loss Sioned's Weight-loss added a new photo.

Het gaf Sioned een nog grotere boost. “In oktober 2016 bereikte je je streefgewicht van 61 kilogram. Je huppelde bijna toen je de meeting verliet en je kon niet stoppen met grijnzen toen je Steve het goede nieuws vertelde”, klinkt het nog. “Ik wou dat we van plaats konden wisselen en je kon ervaren hoe goed het voelt om slank te zijn. Net zoals op reis in Griekenland met Steve afgelopen september, toen je trots in je bikini aan het zwembad lag. Steve knipoogde en je lachte. En het was geen van die geforceerde lachjes, die je vroeger gebruikte. Deze keer lachte je écht.”

“Dus hou vol, Sioned, je leven wordt beter dan je ooit had kunnen dromen.”

Sioned Haf Watkiss Sioned Haf Watkiss added a new photo.