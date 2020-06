“Horrorscène”: 38 puppies sterven tijdens vlucht naar Canada PVZ

21 juni 2020

15u12

Bron: The Guardian 0 De Canadese autoriteiten hebben 38 puppies dood aangetroffen op een vliegtuig dat in de hoofdstad Toronto landde. Op de vlucht uit Oekraïne zaten 500 Franse bulldogs, die ook allemaal zwak waren. De Canadese autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar wat er op de vlucht van 13 juni is gebeurd.

De medewerkers die de honden aantroffen, spreken van een echte “horrorscène” en een “nachtmerrie”. Op het vliegtuig zaten 500 jonge puppies die allemaal erg zwak waren door de lange vlucht. In totaal lieten 38 honden het leven, de dieren die de vlucht overleefden waren gedehydrateerd en braakten, zo zeggen de medewerkers van het Canadese Agentschap van Voedselinspectie. Het Agentschap is intussen een onderzoek gestart. Vliegmaatschappij Ukraine International Airlines uitte haar medeleven op Facebook voor “het tragische verlies van de dierenlevens op het vliegtuig.”

De Franse bulldogs zijn een erg populair ras in Canada en de dieren worden er voor hoge prijzen verkocht. Vele kopers denken dat de puppies die ze kopen gefokt worden in Canada, maar de dieren komen van overal. Volgens Canadees professor Scott Weese is het onduidelijk hoeveel dieren er jaarlijks het land binnenkomen en vanwaar ze komen. Hij denkt dat er een heel misdaadnetwerk achter de dodelijke vlucht van de puppies zit.