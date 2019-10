‘Horrormoeder’ sluit dochtertje (6) op in hondenkooi en geeft haar elektrische schokken Sebastiaan Quekel

02 oktober 2019

15u21

Bron: AD.nl 5 Een 44-jarige vrouw heeft in Duitsland een celstraf van twee jaar en zes maanden gekregen voor het opsluiten van haar jonge dochter in een hondenkooi. De vrouw, in de Duitse media gebombardeerd tot ‘horrormoeder’, heeft haar dochter zwaar mishandeld, stelt de rechtbank.

De mishandelingen en opsluitingen vonden plaats tussen augustus 2016 en september 2017. Het meisje was toen zes en zeven jaar oud. De 44-jarige Andrea K. uit Hannover, een ervaren verpleegster en hondentrainster, sloot haar dochter meerdere malen urenlang op in de kooi en sloeg haar ook regelmatig. “Ik wilde voorkomen dat ze de straat op zou rennen en door een auto geraakt zou worden”, verklaarde ze in een eerdere zitting.

De moeder dwong het meisje bovendien om een elektronische hondenhalsband te dragen. Ze heeft haar dochter hiermee zeker eenmaal een schok gegeven. Verder liet ze het kind een keer op haar kousen achter in het bos terwijl ze met haar auto wegreed.

Dramatische gevolgen

De gevolgen van het ernstige misbruik waren volgens de rechter dramatisch. Het meisje is getraumatiseerd en lijdt aan een ernstige hechtingsstoornis. Ze laat zich moeilijk troosten en heeft waarschijnlijk langdurige therapie nodig om haar trauma te kunnen verwerken.

Daarnaast is het inmiddels 9-jarige meisje zeer angstig door het jarenlange misbruik. Ze maakt moeilijk contact en verstopt zich urenlang onder de bank als de voordeur opengaat. “Ze zal waarschijnlijk haar hele leven geestelijk lijden”, zo citeert Bild de rechter.

“De maatschappij kan dergelijke daden niet aanvaarden. De emotionele wonden die zijn aangebracht kunnen niet door alleen door een gevangenisstraf worden genezen. Het meisje blijft ondanks alles van haar moeder houden, zelfs als ze bang voor haar is.”

Bekend

De aanklager had tegen de moeder vijf jaar gevangenisstraf geëist. De straf valt dus fors lager uit. De vrouw heeft schuld bekend. “Ik heb gefaald”, erkende ze. Toch kan ze nog in beroep gaan tegen de hoogte van de straf. Of ze dat gaat doen, is niet duidelijk.

Tijdens de rechtszaken liet ze weten maar één wens te hebben: “Ik zou mijn kinderen graag weer willen zien.” Dat kan ze voorlopig op haar buik schrijven. Jeugdzorg heeft zich over het meisje en haar 4-jarig zusje ontfermd.