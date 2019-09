“Horloge werd van pols gerukt nabij Champs-Élysées, daarna moest ik klappen incasseren” Diefstal van luxehorloges ware plaag in Parijs KVE

12 september 2019

12u44

Bron: Le Parisien 2 Wie een peperduur polshorloge bezit en een citytrip naar Parijs plant, let maar beter op. De diefstal van uurwerken van luxemerken is een ware plaag in de lichtstad. Sinds begin dit jaar zijn er al 71 slachtoffers en de daders gaan driest te werk. Dat schrijft Le Parisien.

Zo gingen dieven aan de haal met het horloge van Tijay op de Champs-Élysées. Zijn uurwerk, een Omega, was 15.000 euro waard. Het was eind juni toen de man ‘s nachts een discotheek verliet in het achtste arrondissement en naar de beroemdste boulevard van Parijs ging op weg naar huis.

“Een jongeman vroeg me hoe laat het was. Ik antwoordde. Een ogenblik later rukte hij het uurwerk van mijn pols”, aldus de 44-jarige bedrijfsleider. Tijay kon niet achter de dader aan want al snel werd hij omsingeld door drie andere jongeren. “Ze werkten me tegen de grond en ik moest klappen incasseren.”

Het uurwerk dat hij bezat, was van grote waarde omdat er maar 500 stuks van bestaan. Maar je moet al een kenner zijn om dat te weten. “Alles ging razendsnel. Dit was duidelijk het werk van professionelen”, concludeerde de Parijzenaar.

De volgende dag legde hij klacht neer. “De agenten verklaarden dat dergelijke diefstal vaak gebeurde. Ik ben erdoor gechoqueerd. En bovendien is de kans dat ik mijn uurwerk ooit nog terugzie quasi onbestaande.”

Fabrice kreeg klappen in het gezicht voor een Cartier

Fabrice (een schuilnaam) overkwam iets gelijkaardigs begin dit jaar toen hij te voet onderweg was. “Ik verliet de metro rond 21 uur”, herinnerde hij zich. En ook dit keer vroeg een man aan hem hoe laat het was. Duidelijk een truc om het uurwerk - een Cartier van bijna 10.000 euro - goed te kunnen observeren.

“Hij kwam iets dichter staan om mee te kijken en toen had ik me ervan bewust moeten zijn dat hij mogelijk iets van plan was”. Fabrice kreeg klappen in het gezicht en hield er enkele kneuzingen aan over. “Maar dat was op zich niet zo ernstig, het psychologische trauma is veel erger”, aldus het slachtoffer. Nu draagt Fabrice geen horloge meer en is constant op zijn hoede. Hij neemt de drukste straten om niet alleen te zijn.

Omhelzing om uurwerk van Karl te stelen

Karl is een van de weinige slachtoffers die zijn uurwerk na de diefstal heeft teruggekregen.

Het gebeurde eind mei tussen Parijs en Neuilly-sur-Seine. Karl was te voet onderweg en droeg een gouden Tissot. “Een cadeau van tien jaar geleden”, aldus de zeventiger. Hij kwam een vrouw tegen. “Ze begon zachtjes tegen me te praten. Ik ging wat dichter staan want ik kon haar amper horen. Ze zei dat ze zin had om me te omhelzen. Ik stapte wat achteruit en toen ensceneerde ze een val en greep mijn pols vast. Ik heb amper iets gevoeld. Zo snel ging het”, vertelde Karl. Tien seconden later vroegen enkele agenten in burger of hij zijn horloge nog had. “Toen besefte ik pas dat ik was bestolen.”

Drie verdachten werden vervolgens aangehouden. Ze kwamen uit Italië. Het onderzoek loopt nog. De politie probeert het internationale netwerk achter de zwendel in kaart te brengen.