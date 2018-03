"Hopelijk voel je deze pijn voor altijd": vrouw schrijft aangrijpende brief aan ex-partner voordat ze hun zoon vermoordt TTR

27 maart 2018

13u41

Bron: The Sun, Daily Mail, Mirror 0 Een moeder heeft op een gruwelijke manier wraak genomen op haar ex-partner Matthew Spriggs, nadat de twee in een vechtscheiding verwikkeld waren. Vooraleer de Britse Lesley Speed uit Church Stretton haar zoontje vermoordde, schreef ze een emotionele brief. De boodschap was bedoeld voor haar ex-partner.

Op 21 september 2017 moesten de 44-jarige Lesley Speed en haar ex-partner Matthew Sprigss voor de rechter verschijnen. De vrouw, die verwikkeld was in een vechtscheiding met Spriggs, vreesde dat ze na die dag haar zoon nooit meer te zien zou krijgen. Volgens haar eiste haar ex-man het hoederecht op en koesterde hij plannen om hun 7-jarige zoon Archie mee te nemen naar Slowakije en nooit meer terug te keren. Die dag kwam Speed niet opdagen in de rechtbank, tot grote ongerustheid van haar ex-partner die vermoedde dat er iets ernstigs aan de hand was.

De politie trok naar het huis van de Britse vrouw in Church Stretton waar ze samen met haar nieuwe partner woonde. Al snel werd duidelijk dat er zonet een drama was gebeurd. Ter plaatse stelde de politie vast dat Archie Sprigss om het leven was gekomen. Toen de speurders het huis doorzochten, vonden ze Speed al zittend met een mes in haar handen in de badkamer. De vrouw werd onmiddellijk gearresteerd. (Lees verder onder de foto).

Leugen

Aanvankelijk ontkende Speed dat ze haar zoon Archie had vermoord. Volgens haar was de jongen gestikt in zijn slaap. Uiteindelijk kraakte ze tijdens de ondervragingen en bekende ze toch dat ze hem om het leven had gebracht. De veertiger vermoedde dat haar ex-partner samen met zijn nieuwe Slovaakse vriendin hun kind zou meenemen naar haar thuisland. De enige manier om dat te verhinderen was - naar eigen zeggen - hun zoon om het leven brengen. Bovendien verklaarde ze ook dat de vechtscheiding haar teveel werd en dat ze daarom wraak wilde nemen op haar ex-partner.

Uit autopsie blijkt dat de jongen gestorven is door verstikking met een kussen. Dat werd door Speed tijdens het politieverhoor bevestigd. Ze vertelde ook dat ze die dag zelfmoord wilde plegen. Maar op het moment dat ze naar het mes greep, kwam haar partner Darren Jones thuis. Die kon verhinderen dat de vrouw uit het leven stapte. (Lees verder onder de foto.)

"Kon ik maar samen met hem wegvluchten"

Tijdens de rechtszaak gisteren kwam aan het licht dat Speed, voordat ze haar 7-jarige zoon vermoordde, een aangrijpende brief had geschreven. De emotionele boodschap was gericht aan haar ex-partner. "Kon ik maar samen met Archie wegvluchten en nooit meer terugkeren, zodat ik deze pijn niet meer hoef te voelen. Ik voel dat ik de controle verlies en dat ik Archie voorgoed zal verliezen", aldus Speed in haar brief.

Daarnaast bleek uit de brief dat ze hoopt dat haar man zich voor altijd schuldig zal voelen voor de dood van hun zoontje. "Hopelijk voel je deze pijn voor altijd", schreef ze aan haar ex-partner, die op het moment dat deze woorden werden uitgesproken in elkaar zakte in de rechtszaal. "Nee, jij hebt het mis. Wat je hebt gedaan is verkeerd", zei de man.

Speed staat terecht voor moord en riskeert een levenslange gevangenisstraf. Volgens een gerechtspsychiater kampte de vrouw eerder al met psychische problemen. De aanklager vertelde gisteren dat de vrouw het "momenteel emotioneel erg moeilijk" heeft. Een 12-koppige jury zal zich eind deze week buigen over haar straf.