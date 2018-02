“Hopelijk vinden we nu eindelijk haar lichaam”: familie wacht bang af nadat politie man beschuldigt van moord 22 jaar na verdwijning Sarah (18) Koen Van De Sype

22 februari 2018

10u27

Bron: Perth Now, abc News 0 22 jaar leeft de familie van de Australische Sarah Spiers (18) al in onzekerheid. De jonge vrouw verdween na een nachtje stappen in januari 1996 en sindsdien werd niets meer van haar gehoord. Maar nu heeft de politie iemand in verdenking gesteld van de moord op het meisje. Haar familie hoopt nu eindelijk te weten te komen wat er precies met haar gebeurde. En waar haar lichaam is.

Bradley Robert Edwards (49) werd op 22 december 2016 al opgepakt, op verdenking van de moord op Jane Rimmer (23) en Ciara Glennon (27) in 1996 en 1997. De meisjes woonden net als Sarah in Claremont, een rijke buurt van de stad Perth. En ze verdwenen ook na een nachtje uitgaan. Dat deed de politie vermoeden dat er een seriemoordenaar aan het werk was.

De man werd ook beschuldigd van twee andere aanvallen op jonge vrouwen: op een 17-jarig meisje in 1995 en een 18-jarig meisje in 1988. Zij overleefden het wel.

Volgens de vader van Sarah – Don – leefde de familie in ongelofelijke angst na de aanhouding. Want Edwards werd niet beschuldigd van de moord op zijn dochter. Tot nu. Vanmorgen werd de man ook officieel in verdenking gesteld van de moord op Sarah Spiers. Volgens de politie ontvoerde hij de jonge vrouw en vermoordde hij haar. Vervolgens verstopte hij haar stoffelijk overschot.

Antwoorden

Don Spiers hoopt dat hij nu eindelijk antwoorden krijgt op de vragen die hem al 22 jaar achtervolgen. “Ik heb er nooit aan getwijfeld dat die zouden komen. Onder meer op de vraag wat er precies met haar gebeurde die nacht”, zegt hij. “Hopelijk vinden we nu ook eindelijk haar lichaam.” (lees hieronder verder)

Claremont killings: Accused Bradley Robert Edwards didn't enter plea this morning. Will appear again in October. @9NewsPerth pic.twitter.com/1LJq2A8Hsq Michael Genovese(@ GenoveseMichael) link

Eerder deze maand vonden de speurders in de zaak een nieuw spoor in het onderzoek. Ze vroegen aan het publiek om hulp in de zoektocht naar een witte Toyota Camry uit 1992. Volgens Rod Wilde die het onderzoek mee leidt, kan die nog altijd meehelpen om de zaak verder op te lossen. “We weten dat de wagen uitgeschreven werd in 2008, maar het is niet duidelijk wat er daarna mee gebeurde. Hij kan naar het autokerkhof gebracht zijn en gesloopt, maar evengoed nog gebruikt worden ergens op een boerderij op het platteland.”

Edwards moet volgende week woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen.