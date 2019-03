“Hooguit twee glazen per dag!” Campagne van Franse overheid valt niet bij iedereen in goede aarde Bob van Huët en Wilko Voordouw

29 maart 2019

14u52

Bron: AD.nl 0 De nieuwe campagne van de Franse overheid om wat te doen aan overmatig alcoholgebruik, maakt de tongen los. Maximaal twee glazen per dag, niet elke dag en hooguit tien per week: dat wil er bij veel Fransen niet in.

Een bijhorend clipje toont deze keer niet de botsing van een dronken automobilist of iemand die tegen de grond wordt geslagen in een kroegruzie, maar een man die na een avondje uit in elkaar zakt tegen een lantaarnpaal. Zijn vriendin belt de ambulance en als hij in een ziekenhuisbed ligt, zegt de voice-over 'als u meer drinkt dan twee glazen per dag, vergroot u de kans op hersenbloedingen, kanker en hoge bloeddruk'. Proost.

Politieke zelfmoord

Fransen minder laten drinken. Dat klinkt als politieke zelfmoord, met al wekelijks Gele Hesjes op straat vanwege dure benzine en te veel overheidsbemoeienis.



President Emmanuel Macron moet dus op eieren lopen, ondanks het bedroevende cijfer van 41.000 landgenoten die jaarlijks door de fles sneuvelen. “Zonder dat we het plezier willen ontkennen dat met de consumptie van alcohol samengaat, willen we de risico's benoemen en nieuwe consumptielimieten bekendmaken zodat Fransen daarover meer gaan nadenken”, aldus François Bourdillon die namens Santé Publique France de campagne moet verdedigen.

Ik heb nog nooit een jongere bezopen uit een nachtclub zien komen, omdat hij te veel Côtes-du-Rhône ophad Didier Guillaume

Franse wijnmakers zijn niet opgezet met de campagne: “Ze brengt de gemiddelde wijndrinker van streek”, klinkt het. “Dit zorgt ervoor dat onze consumenten zich schuldig beginnen voelen.”

Comazuipen

Opmerkelijk was dat de Franse minister van Landbouw, Didier Guillaume, nog maar twee weken geleden constateerde dat comazuipen een probleem was onder jongeren maar dat wijn, de nationale drank, daarmee niets te maken had. “Ik heb nog nooit een jongere bezopen uit een nachtclub zien komen, omdat hij te veel Côtes-du-Rhône, Crozes-Hermitage of Costières-de-Nimes ophad", zei de bewindsman tot plezier van de wijnboeren.

De wijnlobby ziet het ook graag zo en betwijfelt of de vrij schokkende cijfers kloppen, namelijk dat bijna een kwart van de Fransen, zo'n 10,5 miljoen volwassenen, meer drinkt dan de nu geadviseerde twee glazen per dag. Dat soort adviezen is al vaker bijgesteld. In de jaren ‘50 luidde dat: maximaal 1 liter per maaltijd, dus 2 liter per dag.

