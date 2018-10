“Hoofdverdachte van bompakketten is ziekelijke eenzaat die vader vond in Trump” Sven Van Malderen

27 oktober 2018

15u46

Bron: New York Post 0 De vermoedelijke verzender van de bompakketten in de Verenigde Staten is een ziekelijke eenzaat. Dat stelt zijn eigen advocaat Ronald Lowy. “Cesar Sayoc vervreemdde van zijn familie en vond een vader in Donald Trump.”

Dat critici van de Amerikaanse president in het vizier kwamen, hoeft met andere woorden niet te verbazen. Het spoor leidde naar Sayoc omdat zijn DNA op de pakketjes teruggevonden werd.

“Hij werd als kind in de steek gelaten door zijn vader”, stelt Lowy. “En zijn moeder kreeg te horen dat hij haar haat. Dit was een verloren ziel die een eigen identiteit probeerde te kweken. En zo raakte hij geobsedeerd door Trump.”

“De realiteit kan hem gestolen worden, hij leeft in een fantasiewereld. Er zijn duidelijke tekenen dat hij aan een mentale aandoening lijdt.”

“Alsof je tegen vijftienjarige bezig bent”

Lowy kent Sayoc, want hij stond hem al in vier eerdere zaken bij. “Het lijkt alsof je tegen een vijftienjarige bezig bent. Het verbaast me dat hij de mentale capaciteit had om zo’n bommen te maken.”

De moeder van Sayoc moest gisteren onder het mes gaan. Pas nadien ontdekte ze dat haar zoon als hoofdverdachte gearresteerd was. “Mijn gedachten gaan naar haar en haar familie. Je kan geen lievere mensen bedenken, ze hebben alles gedaan wat ze konden.”

Pro-Trumpstickers

Verschillende Amerikaanse media toonden gisteren beelden van zijn in beslag genomen bestelwagen. Die was bedekt met pro-Trumpstickers en foto’s van Democraten met daarop een schietschijf. “Dergelijke walgelijke daden hebben geen plaats in onze maatschappij”, speechte Donald Trump meteen na de arrestatie.

Sayoc zou naar verluidt ten minste dertien verdachte pakketten naar toonaangevende Democraten hebben verstuurd. Elk pakket bevatte een pijp of een staaf, een kleine klok, een batterij, bedrading en ‘energetisch materiaal’ dat potentieel explosief was. Hij riskeert 48 jaar cel.