“Hoofdverdachte in zaak-Maddie filmde zijn misdaden” SVM

29 juni 2020

13u56

Bron: News.com.au 3 De hoofdverdachte in de zaak Madeleine McCann, de 43-jarige Christian Brückner, heeft zijn misdaden gefilmd. Dat zegt Mark Hofmann, een analist bij de inlichtingendienst die nauw betrokken is bij het onderzoek.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Twee weken geleden raakte bekend dat speurders in de kampeerwagen van Christian Brückner kinderkledij en badpakken voor meisjes gevonden hadden. Op USB-sticks, die begraven lagen naast het lijk van zijn hond, stonden duizenden filmpjes en foto’s van kindermisbruik.



Nu blijkt dat de Duitse zedendelinquent daar soms ook zelf op te zien is. “Hij heeft zichzelf gefilmd”, stelt Hofmann in het duidingsmagazine ‘60 Minutes Australia’.

Metalen staaf

Zo bestaan er ook beelden van de verkrachting van de 72-jarige Amerikaanse toeriste in 2005. Volgens politiedocumenten werd ze onder meer geslagen met een metalen staaf. “Het geweld dat hij gebruikte, is haast ongezien”, aldus Hofmann.



Of ook Maddie (destijds 3) op het beeldmateriaal te zien is, wil openbaar aanklager Hans Christian Wolters niet kwijt. “We hebben geen lichaam, maar er is wel genoeg bewijs om te stellen dat de verdachte haar vermoord heeft. We weten trouwens al twee jaar dat ze dood is”, laat hij optekenen in het programma.

“Het is belangrijk om in te zien dat veel kindermisbruikers geen pedofielen zijn”, verduidelijkt Hofmann. “Het gaat hen niet zozeer om de jonge leeftijd, wel om hun kwetsbaarheid. Ze kiezen graag ‘makkelijke prooien’ uit, in dat opzicht past Maddie dus zeker in het plaatje.”

Pedofiele chatroom

Brückner kwam in het vizier van de speurders terecht na gsm-onderzoek. Zo bleek dat hij in de buurt van het vakantieoord van de McCanns was op het moment dat Maddie in 2007 verdween. Een dag later liet hij ook nog eens zijn Jaguar onder een andere naam registreren.

In 2013 dook Brückner ook op in een pedofiele chatroom. Hij liet er optekenen dat hij “heel graag een klein meisje wilde misbruiken”. “Hij windt er geen doekjes om, hij zegt duidelijk dat hij kinderen wil ontvoeren en gedurende enkele dagen wil martelen”, besluit Hofmann.

Brückner zit momenteel enkel in de cel vanwege drugsfeiten. Deze week zou hij onder voorwaarden kunnen vrijkomen, maar het Duitse gerecht hoopt daar alsnog een stokje voor te steken. De kans is immers groot dat de verdachte naar een land zou vluchten waarmee Duitsland geen uitleveringsverdrag heeft.

Lees ook:

“Ik heb een vreselijke klus”: Christian Brückner, hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann (+)

PORTRET. Pedofiel, verkrachter, inbreker: het criminele levenspad van de moordverdachte in de zaak-Maddie (+)