Hongkong trekt omstreden wet formeel terug

04 september 2019

09u25

Bron: Belga 2 Leider Carrie Lam van Hongkong zal naar verwachting later vandaag de formele intrekking aankondigen van de voorgestelde controversiële uitleveringswet met China. Dat meldt de South China Morning Post, op basis van anonieme bronnen. Vannacht kwam het opnieuw tot confrontaties tussen demonstranten en de politie.

Door het plan waarmee mensen door de autonome regio voor berechting kunnen worden overgedragen aan China, sloeg de vlam in de pan. Concreet zou het wetsvoorstel het mogelijk maken dat Hongkong eigen inwoners uitlevert aan China, waar ze door de Chinese overheid berecht worden. Volgens critici zou de wet er echter ook voor zorgen dat China dissidenten uit Hongkong kan vervolgen.



In juli had Lam al op de televisie aangekondigd de omstreden uitleveringswet te zullen intrekken - maar een formele intrekking volgde toen niet meteen. Lam verklaarde de wet enkel “dood”. De vage omschrijving deed niets om de gemoederen te bedaren. Al drie maanden wordt massaal betoogd tegen Lam en haar plannen.



De intrekking van het wetsvoorstel was een van de belangrijkste eisen van pro-democratische demonstranten. Maar intussen is het eisenpakket ook uitgebreid. De betogers zijn fel tegen de toenemende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking, en ook democratische hervormingen en het ontslag van Carrie Lam staan nu op de lijst. Daarnaast wordt ook geprotesteerd tegen het hardhandige optreden van de politie. De voorbije weken raakten betogers en de politie meermaals slaags.

Ook door de week protesten

Na de zware rellen van dit weekend is het vannacht opnieuw tot incidenten gekomen. Rond middernacht dreef de politie een groep manifestanten op een plein in het district Mong Kok uiteen en op een andere plaats, aan het metrostation Prince Edward, werd een persoon opgepakt. Bij beide politieoperaties werd gebruikgemaakt van pepperspray.

Terwijl het vooral de massaprotesten in het weekend zijn die, met grote betogingen en schermutselingen, de krantenkoppen halen, komt het ook tijdens de week vaak tot kleine incidenten in Hongkong. Alles samen werden bij de protesten en rellen al meer dan 1.100 mensen opgepakt.