"Honderden Hongkongers vragen aan Taiwan hulp om te immigreren"

22 juli 2020

11u51

Bron: Belga 0 Taiwan heeft al honderden aanvragen gekregen van Hongkongers die willen immigreren. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten.

De regering van Taiwan opende begin deze maand, een dag nadat het Chinese Volkscongres de veiligheidswet voor Hongkong goedkeurde, een kantoor waar Hongkongers geholpen worden om asiel aan te vragen en te immigreren in Taiwan.

De meeste aanvragen gaan over immigratie in Taiwan of over een studie of een investering in het land, verklaart minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. Soms kreeg het kantoor ook de vraag of de regering veilige opvang kan voorzien voor mensen die vrezen dat hun veiligheid in gevaar is in Hongkong.

“We zullen ons niet verstoppen”

"We zullen doen wat we kunnen om mensen in Hongkong te helpen naar Taiwan te komen. We zullen ons niet verstoppen", aldus Wu nog. "We zouden ook met andere democratieën willen samenwerken om de mensen van Hongkong de nodige bijstand te geven. Terwijl China gretig zijn communistische ideologie en autoritaire internationale orde wil uitbreiden, staat Taiwan aan de frontlinie om vrijheid en democratie te verdedigen.”

Taiwan heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. Maar China beschouwt het democratische eiland als een deel van zijn grondgebied.

