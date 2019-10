“Honderden doden door Turkse inval Noord-Syrië” TT

12 oktober 2019

10u54

Bron: ANP 0 De Turkse inval in het noorden van Syrië heeft sinds het begin van het offensief al honderden levens geëist, zegt Turkije. Volgens het ministerie van Defensie in Ankara zijn er 415 strijders van de Koerdische YPG-militie gedood bij het offensief, een claim die niet op onafhankelijke wijze te onderzoeken is.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt op zijn beurt dat er zeker 74 Koerdische strijders zijn gesneuveld. Aan de andere kant zijn zeker 49 Syrische rebellen gedood die aan Turkse zijde meestrijden tegen de Koerden. Het aantal burgerdoden is gestegen tot twintig, aldus het Observatorium. De meeste doden zijn gevallen in Tel Abyad.

Gisterenavond herhaalde de Turkse president Erdogan dat zijn land niet zal stoppen met de operatie ondanks toenemende internationale kritiek. Turkije zal "niet stoppen, ongeacht wat iedereen zegt".

Vandaag zijn opnieuw dikke rookwolken te zien boven Ras al-Ain, een van de twee plaatsen waar Turkije het vizier op heeft gericht. Ook is er zwaar geweervuur te horen. In Tel Abyad is het iets rustiger. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 100.000 burgers op de vlucht geslagen voor het geweld.