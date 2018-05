#Hometovote: Duizenden Ieren reizen terug naar Ierland om te stemmen in abortusreferendum IB

25 mei 2018

06u00

Bron: The Guardian, Twitter 0 Vandaag vindt in Ierland een referendum plaats om het achtste amendement van de grondwet al dan niet te schrappen. Dat controversiële amendement bepaalt dat abortus in het land alleen toegestaan is wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Ierse vrouwen die om welke reden dan ook een abortus willen, zijn door het amendement gedwongen om die in het buitenland te laten uitvoeren.

Dat de kwestie de Ierse bevolking aan het hart gaat, blijkt uit de vele duizenden Ieren in het buitenland die speciaal voor het referendum terugreizen naar hun moederland. Degenen die geen stemrecht meer hebben wegens een te lang verblijf buiten de landsgrenzen, helpen anderen mét stemrecht financieel om de reis naar het moederland te maken.

#hometovote

De Ierse reizigers die uit alle hoeken van de wereld terug naar Dublin vliegen, gebruiken op sociale media de hashtag #hometovote (‘naar huis om te stemmen’) om te laten weten dat ze onderweg zijn. De grote meerderheid van hen is vóór de afschaffing van het achtste amendement. “Ik sta op het punt aan boord te gaan van een dertien uur durende vlucht van Buenos Aires via Londen naar Dublin. Niemand op het vliegveld hier weet wat mijn trui (met opschrift ‘repeal’ (afschaffen’, IB) betekent. Niemand weet waarom ik terugreis. Als dit al eenzaam aanvoelt voor mij, dan kan ik me alleen maar voorstellen, hoe eenzaam het voelt voor haar, wanneer ze naar het Verenigd Koninkrijk reist”, schrijft de Ierse Ciaran Gaffney voor zijn vertrek naar Dublin.

Boarding a 13 hour flight from Buenos Aires to London. London to Dublin tomorrow. No one at airport knows what my repeal jumper means. No one here knows why I'm travelling. If this feels isolating for me, can't imagine how lonely it must be 4 her, travelling 2 the UK #HomeToVote Ciaran Gaffney(@ gaffneyciaran) link

Met de verwijzing naar de vrouw die naar het Verenigd Koninkrijk moet reizen, doelt hij op de eenzame ervaring die jaarlijks duizenden vrouwen moeten hebben wanneer ze naar het VK vliegen voor een legale abortus.

Just some of the gang coming #HomeToVote from Gatwick right now! #Together4yes pic.twitter.com/HMnnHfKqke London-Irish ARC(@ LdnIrishARC) link

De grote meerderheid van de terugvliegende Ieren toont via kleding als de zwarte ‘repeal-trui’ en badges duidelijk aan welke kant ze staan. Een steward op de vlucht van een groepje terugkerende Ieren droeg een speldje met ‘Tá’ erop, Gaelic (Ierlandse tweede taal naast Engels, IB) voor ‘yes’.

Fondsen om reiskosten te vergoeden

Voor de mensen die last minute alsnog terug willen reizen van hun bestemming, zijn fondsen zoals #AbroadForYes opgericht door andere Ieren in het buitenland die om wat voor reden dan ook geen stemrecht meer hebben. Maar ook ‘gewone mensen’ springen op particuliere basis in. “Mijn vriendin was haar paspoort vergeten en mocht in Manchester het vliegtuig niet op. Een vreemdeling op het vliegveld schreef haar 400 pond over om de vlucht morgenvroeg te kunnen nemen. Ze zal thuis zijn om te stemmen”, schrijft Ruth Cunninham op Twitter. Een andere vrouw zag via het fonds haar retourticket vanaf Abu Dhabi naar Ierland binnen de twintig minuten vergoed worden. “Ongelofelijk, de generositeit van vreemden”, schreef ze verbluft op Twitter.

a friend of mine wasn’t allowed fly from Manchester as she forgot her passport. random stranger in the airport transferred her 400 pounds to book flights tomorrow morning. She will be #hometovote. I will be crying ruth cunningham(@ rthcnnghm) link

The kindness of randomers is amazing! Got the price of a flight from Abu Dhabi to Dublin donated in 20 mins! I’m coming #hometovote 🇮🇪 Avril Wall(@ theres_WALLY) link

Een anonieme vrouw, die op het strand van Bali zat te huilen omdat ze niet kon gaan stemmen, besloot op het laatste moment om haar vakantie af te breken en de eerstvolgende vlucht naar huis te pakken, om mee te kunnen stemmen. “Ik wist niet op het moment dat ik mijn vakantie vastlegde, dat het referendum er middenin zou vallen”, schrijft ze op Instagram. “Wat er ook beslist wordt, ik zal mijn kleine steentje hebben bijgedragen”, schrijft ze onder de lange post. “Ierland, ik ben onderweg.”

Voor sommigen zal het bezoekje aan het eiland ultrakort zijn, enkel en alleen om hun stem uit te brengen. “Ik ga nog geen 24 uur in het land zijn, maar dit is misschien het belangrijkste referendum ooit waarin we mogen kiezen. Uiteraard kwam ik daarvoor naar huis.”

“Ik woon al langer dan 18 maanden buiten Ierland, dus mag ik niet stemmen, maar ik heb de trip van iemand anders die wel mag stemmen gefinancierd”, zegt een vrouw die in het Verenigd Koninkrijk woont. “Dit onderwerp gaat me aan het hart. Vrouwen hebben recht op lichamelijke onafhankelijkheid”, zegt ze.

Ook mannen keren terug om te stemmen

Het zijn echter niet alleen maar vrouwen, die terug naar het moederland keren, ook mannen maken de reis. Een trotse moeder vertelde op sociale media dat ze net haar oudste zoon had opgepikt op het vliegveld. “In 2015 gaf Ierland hem zijn recht om te trouwen”, schrijft Noeleen McHugh trots, verwijzend naar het referendum dat zorgde dat het homohuwelijk wettelijk werd. “Vandaag zal hij ervoor stemmen dat vrouwen het recht krijgen om beslissingen over hun eigen lichaam te maken.”

Uit de peilingen valt op te maken dat de uitkomst van het referendum erg ‘close’ zal zijn. De instroom van de Ieren in het buitenland zal wellicht een doorslaggevende factor zijn voor de uitkomst van het referendum.

It's never too late to cancel your holiday and come #hometovote pic.twitter.com/w3aVurTKSB VultureDoyle(@ Repzy) link