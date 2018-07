'Home Alone' in het echt: 11-jarige jongen betrapt inbrekers en jaagt ze de stuipen op het lijf Karen Van Eyken

30 juli 2018

18u05

Bron: Die Welt, Focus 11 Toen er rare geluiden uit de woonkamer kwamen, werd een 11-jarige jongen uit de Duitse stad Aken nieuwsgierig. Hij dacht eerst aan klusjesmannen, maar in plaats daarvan betrapte hij twee inbrekers op heterdaad. Hoe de tiener vervolgens reageerde, omschrijft de politie als "buitengewoon moedig".

De jongen was alleen in zijn ouderlijke woning toen twee mannen probeerden om de terrasdeur te forceren. Toen de inbrekers met een 'ijzeren staaf' begonnen te kloppen, verstopte de tiener zich achter een zetel in de woonkamer.

Op het moment dat de criminelen een gat in de deur hadden gemaakt dat groot genoeg was, pakte hij zijn mobiele telefoon en liep al schreeuwend naar buiten: "Help! Hier wordt ingebroken!"

De daders sloegen vervolgens op de vlucht . De jongen waarschuwde de politie en gaf naast zijn naam en zijn woonadres ook de kentekenplaat van een passerende wagen waarvan hij vermoedde dat die van de inbrekers was.

Toen de politie toekwam, beschreef de elfjarige "kalm en zakelijk" wat er was gebeurd. De agenten deden hun petje af voor de koelbloedige jongen. "Dit is super, pure klasse, en zo ontzettend moedig", klonk het.

De daders zijn nog steeds voortvluchtig.