'Hoed van 6,5 miljoen dollar is niet van Abraham Lincoln'



25 september 2018

Bron: WBEZ 1 De iconische hoge hoed van Abraham Lincoln (1809-1865) die in 2007 voor 6,5 miljoen dollar (meer dan 5,5 miljoen euro) werd aangeschaft is mogelijk niet authentiek. De publieke radio-omroep WBEZ uit Chicago kon twee rapporten inkijken waaruit blijkt dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat de cilinderhoed ooit aan de zestiende president van de Verenigde Staten heeft toebehoord.

De hoed is het topstuk van de Abraham Lincoln Presidentiële Bibliotheek en Museum in Washington DC. De organisatie Abraham Lincoln Presidential Library Foundation, die los van het museum staat, kocht het hoofddeksel samen met onder meer een bril en een serviesschotel meer dan tien jaar geleden. Allen zouden ze ooit eigendom zijn geweest van de historische president die de slavernij afschafte en na het beëindigen van de Amerikaanse Burgeroorlog werd vermoord. De Foundation legde voor de collectie in totaal 25 miljoen dollar (meer dan 21 miljoen euro) op tafel. De organisatie vroeg in 2014 aan de FBI om een dna-analyse uit te voeren op de hoed om zo het verband aan te kunnen tonen. In de hoed werd gezocht naar dna-sporen die werden vergeleken met het dna van een haar en bloedresten van Lincoln. Deze bleven bewaard na de aanslag op 14 april 1865 die Lincoln het leven kostte. De enige dna-sporen die de FBI in de hoed kon aantreffen, waren van een persoon die de hoed recent had aangeraakt.

Ook het tweede rapport twijfelt aan de herkomst van de hoed. Lincoln zou het hoofddeksel in 1858 cadeau hebben gedaan aan een boer in Illinois, de staat waar de latere president zijn eerste stappen in de politiek zette. Een afstammeling van de boer verklaarde een eeuw later dat zijn voorvader de hoed cadeau kreeg in 1861. En dat gebeurde niet in Illinois, maar in Washington DC. Onvoldoende om aan te nemen dat de hoed eigendom was van Lincoln, klinkt het. Meer dan tien jaar na de aankoop kampt de Abraham Lincoln Presidential Library Foundation nog steeds met aanzienlijke financiële problemen.