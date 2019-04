“Hoe zal je zoontje reageren als ik moet vertellen dat zijn papa er niet meer is?” Toen Lauren dit zei, besefte ze niet dat dit zo snel werkelijkheid zou worden Karen Van Eyken

11 april 2019

Bron: Love What Matters 0 Jon was de grote liefde van Lauren Pritchett (27) uit Washington. Maar hij was verslaafd en Lauren zou eveneens verslaafd raken. Zij kickte af, maar hij slaagde daar niet in. Ze smeekte hem om af te kicken en duwde een foto van hun zoontje onder zijn ogen. “Hoe zal hij reageren als ik moet zeggen dat hij zijn papa er niet meer is?” vroeg ze toen aan Jon. Maar ze kon zich toen niet inbeelden hoe snel dit werkelijkheid zou worden.

“Ik ontmoette Jon toen ik 13 jaar oud was”, vertelt Lauren. “Hij was altijd de jongen naar wie ik terugging nadat een andere relatie was spaak gelopen, hij was mijn eerste grote liefde, mijn beste vriend. We hadden een innige band die moeilijk uit te leggen valt.”

Op hun negentiende werden ze opnieuw een koppel. Hij was toen al verslaafd aan pillen en zij was net afgestudeerd als schoonheidsspecialist. Ze dacht dat ze hem kon redden, maar het zou niet lang duren voordat ze net als hij op het slechte pad was. “Ik weiger hem hiervoor de schuld te geven en steek de hand in eigen boezem”, verklaart ze. “Ik besefte niet dat ik verslaafd was vooraleer het al veel te laat was.”

Heroïne

Op haar 21ste werd ze zwanger van hun eerste kind en het voelde aan alsof ze allebei weer op het juiste spoor zaten. Maar het zou niet lang duren. Toen hun zoontje Ryder zeven maanden oud was, kwam de heroïne in hun leven. Gelukkig woonden ze toen in bij de ouders van Jon die hen hielpen om voor het kind te zorgen.

De volgende jaren zweefden ze tussen een clean bestaan en opnieuw hervallen. Uiteindelijk werd Jon gearresteerd en moest voor de rechtbank verschijnen. Hij werd verplicht om een zwaar afkickprogramma te volgen en slaagde erin. Net zoals zijn vriendin ook weer clean was. Ze waren nu eindelijk allebei afgekickt. De toekomst zou hen weer toelachen. “We waren allebei zo hoopvol en gelukkig. Het voelde alsof we nog een heel leven voor ons hadden.”

Opnieuw zwanger

Toen Ryder vier jaar oud was, raakte Lauren opnieuw zwanger. Het zou een dochtertje worden. Maar het geluk straalde niet af op Jon. De stress van een tweede kind begon zwaar op hem te wegen en hij zocht opnieuw zijn toevlucht in drugs.

“Ik betrapte hem vele malen en smeekte hem telkens om het rechte pad te bewandelen voor onze kinderen, en hij beloofde om het goede te doen”, vertelt Lauren. “Maar onvermijdelijk zou die goede periode maar een week of twee duren vooraleer ik hem weer zou betrappen.”

Lyla werd geboren op 13 februari 2018. Jon was de meest fantastische vader als hij clean was. Maar helaas waren die periodes schaars. “Ik werd zo in beslag genomen door onze dochter dat ik niet merkte hoe slecht het daadwerkelijk met hem ging”, aldus de moeder van twee kinderen. “Ik herinner me dat ik eens aan het huilen was en tegen hem zei: ‘Hoe denk je dat je zoontje zal reageren indien ik moet zeggen dat hij je nooit meer zal zien?’ Ik had nooit gedacht dat dat moment zo snel zou aanbreken.”

Bewusteloos

Op 19 mei 2018 trof ze Jon bewusteloos aan op de oprit. Het zag er heel ernstig uit. Ze belde de hulpdiensten. Ze hoopte tegen beter weten in dat het goed zou komen. Drie kwartier lang probeerden artsen om Jon te redden. Ze deden alles wat ze konden, maar het mocht niet baten. Jon was gestorven. De grond zakte onder de voeten van Lauren weg. Ze was in shock.

“Ik bleef de hele nacht wakker, bang voor het moment dat mijn zoon zou ontwaken en ik hem de waarheid moest vertellen. Ik beleefde mijn ergste nachtmerrie.”

Ryder had weken tijd nodig om te aanvaarden dat zijn papa inderdaad niet zou terugkomen.

Schuldig

Lauren voelde zich schuldig. Allerlei scenario’s schoten door haar hoofd, maar er was geen enkel scenario te bedenken waarin ze hem had kunnen redden.

Dit alles is nu bijna een jaar geleden gebeurd. Ryder huilt soms nog om zijn papa, maar doet het naar omstandigheden goed. En Lauren heeft opnieuw de liefde gevonden. Maar het breekt haar hart dat kleine Lyla haar vader nooit zal gekend hebben.

“Elke dag denk ik nog aan Jon en aan wat had kunnen zijn. De man met wie ik nu samen ben, is een geweldige vader en we hebben het goed samen. Ik heb geleerd dat we niet alle obstakels kunnen overwinnen die het leven voor ons in petto heeft, maar we hebben wel in de hand hoe we ermee omgaan. Ik troost me met de gedachte dat we er als familie altijd geweest zijn voor Jon. Ik ben er zeker van dat ik hem ooit ga terugzien.”