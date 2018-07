"Hoe komt het dat zo veel politieke tegenstanders van u dood teruggevonden worden?": Poetin krijgt uiterst netelige vraag tijdens interview met Fox News Sven Van Malderen

17 juli 2018

15u17

Bron: New York Magazine 0 "Mijn land heeft zich nooit met de interne zaken van de Verenigde Staten bemoeid, en al zeker niet met de verkiezingen." Die boodschap benadrukte Vladimir Poetin klaar en duidelijk tijdens zijn 35 minuten durend interview met Chris Wallace. De politiek commentator van Fox News probeerde hem een kopie van de aanklacht tegen twaalf medewerkers van de Russische militaire inlichtingendienst GRU in handen te duwen, maar die weigerde hij resoluut in ontvangst te nemen. Afsluiten deed Wallace met een uiterst netelige vraag: "Hoe komt het dat zo veel politieke tegenstanders van u dood teruggevonden worden?" Poetin antwoordde daarop fijntjes dat er in Amerika toch ook al een president vermoord werd. De journalist kreeg in politieke middens lof voor zijn offensieve aanpak. "Hij legde Poetin op de rooster zoals Trump dat eigenlijk had moeten doen", klinkt het in de Washington Post. Op sociale media valt de interviewstijl minder in de smaak. "Te agressief. Laat hem nu toch eens uitspreken", klinkt het meestal.

Er hing spanning in de lucht tijdens het verbale steekspel tussen Wallace en Poetin. De eerste raakte gefrustreerd omdat de president als een volleerd schermer rond de hete brij heen bleef draaien. De tweede moest even wennen aan het spervuur van kritische vragen. De climax kwam op het eind (na 28'25" in het filmpje; nvdr), hieronder vindt u een letterlijke weergave.

- Wallace: "De vroegere Russische spion en dubbelagent Sergei Skripal, het slachtoffer van een zenuwgasaanval in Engeland. Boris Nemtsov, een politieke tegenstander die in de buurt van het Kremlin doodgeschoten werd. Onderzoeksjournaliste Anna Politkovskaya, vermoord in een appartementsgebouw. Hoe komt het dat zo veel vijanden van Vladimir Poetin aangevallen of zelfs dood teruggevonden worden?"

- Poetin: "Eerst en vooral: we hebben allemaal veel politieke rivalen. Ook president Trump."

- Wallace: "Maar zij eindigen niet dood."

- Poetin: "Niet altijd, nee. Maar er is toch ook al een president vermoord in de Verenigde Staten? Of ben je Kennedy vergeten? Is dat in Rusland of de VS gebeurd? Hetzelfde geldt voor Martin Luther King. Zoiets gebeurt dus ook op Amerikaans grondgebied. We hebben allemaal onze eigen interne problemen. Maar terug naar Rusland. Natuurlijk gebeuren er ook misdaden bij ons, gelukkig worden de daders altijd vervolgd. En wat Skripal betreft: ik zou graag bewijs zien dat we daar iets mee te maken zouden hebben, maar niemand geeft ons dat. Recent zijn er nog twee mensen het slachtoffer geworden van die novitsjok, maar hun namen had ik nog nooit gehoord. Wie zijn dat?"

- Wallace: "Waarschijnlijk hebben ze het flesje vastgenomen dat gebruikt werd om Skripal te vergiftigen."

- Poetin: "Wat voor flesje was dat? Wat is de chemische formule? Wie heeft het al vastgenomen? Het Verenigd Koninkrijk is misschien discreet aan een onderzoek bezig, maar het lijkt alsof niemand er dieper wil op ingaan. We zien enkel de onterechte beschuldigingen. Waarom gebeurt dat op deze manier? Waarom moet onze relatie met de VS lijden onder dit soort smoezen?"

Dubieuze rol

Toen Wallace de dubieuze rol van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen ter sprake bracht, haalde hij een kopie van het document van openbaar aanklager Robert Mueller boven (vanaf de vijfde minuut in het filmpje; nvdr). Twaalf Russische inlichtingenofficieren worden daarin aangeklaagd omdat ze e-mails van de Amerikaanse Democraten gehackt zouden hebben. Daaruit zou moeten blijken dat de voorverkiezingen gemanipuleerd werden: Hillary Clinton moest winnen, ten koste van haar tegenstander Bernie Sanders. Poetin weigerde de papieren echter aan te nemen. Met een handgebaar maakte hij duidelijk dat ze op het tafeltje gelegd moesten worden.

- Poetin: "Iedereen heeft het constant over de zogezegde invloed van Rusland op de verkiezingen in de VS. Ik heb het al in 2016 gezegd en ik zal het nu nog eens herhalen: Rusland heeft zich als staat nooit bemoeid met de interne keuken van Amerika."

- Wallace: "Maar mijnheer..."

- Poetin: "Tweede punt..."

- Wallace: "Dit is de aanklacht, met de twaalf namen. Zegt u nu dat de GRU geen deel uitmaakt van de Russische staat?"

- Poetin: "Daar kom ik zo toe, een beetje geduld alstublieft. Denkt u nu echt dat iemand op Russisch grondgebied de keuze van miljoenen Amerikanen beïnvloed kan hebben? Dat is compleet belachelijk."

- Wallace: "Ik vraag niet of ze de verkiezingen beïnvloed hebben. Ik vraag of ze het geprobeerd hebben."

- Poetin: "Daar ga ik zo dadelijk op antwoorden. Dit was het eerste punt dat ik probeerde te maken."

- Wallace: "Juist."

- Poetin: "Als je geduld hebt, krijg je het hele antwoord te horen. Het gaat dus om de gehackte mailaccount van een Democratische kandidaat. Werden de feiten opgesmukt of -erger nog- vervalst? Nee dus. Er werd alleen maar verduidelijkt dat één kandidaat voorgetrokken werd. En dat hebben ze zelf toegegeven, de voorzitster van de Democratische Partij is daarom zelfs opgestapt."

- Wallace: "Dus eigenlijk zegt u: 'als de mails echt zijn, mag je gehackte info verspreiden en je op die manier moeien met de verkiezing?'

- Poetin: "Luister, alstublieft. Voor zover ik weet, is er niets vals aan. Elk detail klopt. En nu het tweede punt: mijnheer Mueller heeft een bepaald privébedrijf in Rusland beschuldigd. Het is geen grote onderneming, hun voornaamste bezigheid situeert zich in de restaurantsector. Ze hebben Amerikaanse advocaten ingehuurd om hun reputatie te verdedigen in een Amerikaanse rechtbank. Tot nu toe is er nog geen enkel bewijs tegen hen aan het licht gekomen. Wist jij dat? Het is in ieder geval iets dat alle Amerikanen zouden moeten weten. En nu specifiek over de aanklacht: we hebben sinds 1999 een verdrag met de Amerikanen dat dit soort criminele gevallen behandelt. Dat is nog steeds in voege en werkt perfect. Waarom zou mijnheer Mueller dan...?"

- Wallace: "Ik probeer u niet te onderbreken, maar..."

- Poetin: "Laat me dan uitspreken. U probeert de controle over het gesprek te krijgen, maar ik wil dit afhandelen. Waarom stuurt de heer Mueller ons geen officieel verzoek binnen die overeenkomst? Onze speurders zouden in dat geval ieder verdacht individu moeten ondervragen. Maar we horen niets van hem."

- Wallace: "Waarom denkt u dat Mueller die aanklacht net lanceert op het moment dat u en Trump elkaar op de top zouden ontmoeten?"

- Poetin: "Dat interesseert me niet, dat is de interne politieke keuken van de VS. Laat de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten niet afhangen van dit soort politiek gekrakeel. Er worden vuile spelletjes gespeeld, en daar moet de Amerikaanse democratie heus niet fier op zijn."