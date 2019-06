“Hoe kan dit?”: Sumanta was ruim half jaar vermist vooraleer iemand in Nederland aan alarmbel trok Pien van Engen & Jorien van der Keijl

26 juni 2019

16u52

Bron: AD 0 Sumanta Bansi verdween vorig jaar van de ene op de andere dag. Maandenlang trok niemand in Nederland aan de alarmbel. De studente (23) is nu al zo'n anderhalf jaar vermist. De politie houdt rekening met een misdrijf en looft 15.000 euro uit voor de gouden tip. Bij onze noorderburen leeft nu vooral de vraag waarom er niet sneller ingegrepen werd.

“We kregen eind november de eerste melding van haar vermissing binnen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse politie. En dat terwijl ze al sinds februari 2018 spoorloos is.

Uiteindelijk was het een priester uit Rotterdam die de verontrustende aangifte deed. Haar familie uit Suriname zocht eind november contact met hem omdat ze al maandenlang niets meer van haar gehoord hadden.

Zelfmoord lijkt onwaarschijnlijk, want ze was dolblij met haar zwangerschap. Vermits ze op het moment van de verdwijning negen weken ver was, zou het kind nu negen maanden oud moeten zijn.

De Surinaamse studente kwam in 2016 naar Nederland om te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ten tijde van haar verdwijning woonde ze bij een echtpaar in Hoorn.

Uit onderzoek blijkt dat haar telefoon voor het laatst gebruikt werd op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur. Daarna bleef het stil op diverse kanalen zoals Whatsapp, haar mail en haar Facebookaccount.

Daar snap ik nou niks van: hoe kan je nou van mensen verwachten dat ze überhaupt 16 maanden na een verdwijning zich nog iets vh slachtoffer herinneren?? En waarom geven haar ouders haar pas na maanden als vermist op? Op z’n minst verdacht. #opsporingverzocht #sumanta #npo1 Jazzz Mac(@ JOEsTOASTIE) link

Studie

Bansi studeerde biomedische wetenschappen. “Haar studievrienden vonden het gek dat ze plots niet meer naar school kwam”, zegt een politiewoordvoerder. Toch namen zowel de universiteit als de studiegenoten geen contact op met de politie. “Dat is opvallend, maar niet strafbaar.”

De Universiteit van Amsterdam wil niet ingaan op de vraag waarom de verdwijning van de student niet eerder opgemerkt werd. “Voor vragen over deze zaak verwijzen wij door naar de politie”, zegt de woordvoerder.

Bansi liep ook stage bij een tandartspraktijk. Toen ze daar niet meer kwam opdagen, werd contact gezocht. Tevergeefs echter... “We waren benieuwd wat er scheelde. We belden en appten haar, maar ze reageerde niet”, aldus assistent Sahti.

Dus Sumanta is al anderhalf jaar vermist, waarbij elk spoor van haar ontbreekt, pas eind vorig jaar hoort de politie hiervan en pas NU krijgt dit aandacht? Verschrikkelijk https://t.co/HZpGFdokYz sher(@ badgalsheri) link

Er werden vragen gesteld bij haar beroepsernst. “We dachten dat ze niet meer wilde komen. Ze kwam vaak te laat.”

De studente was ook onduidelijk over haar opleiding. “We vroegen meermaals naar de stagegegevens van haar school, maar telkens had ze een smoes.” Bansi had tegen de praktijk gezegd dat ze studeerde aan het Academische Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam. “Via de recherche kwamen we er uiteindelijk achter dat dat niet klopte.”

Hindoetempel

Bansi bezocht ook af en toe een hindoetempel in Amsterdam. Al geruime tijd voor haar verdwijning werd ze daar echter niet meer gezien. “De laatste keer dat ze bij ons kwam, was in 2017", zegt medewerker Behari Behari. “Daarom hebben we haar verdwijning niet opgemerkt.”

Volgens Behari kwam ze ongeveer een keer per maand bidden in de tempel. “We kennen haar niet persoonlijk en hadden ook geen contactgegevens van haar.”