"Hoe het voelt om beschoten te worden": schrijnende laatste Facebookpost van militair slachtoffer Las Vegas

13u58 0 Facebook Chris Roybal was een oud-gediende bij de Navy. Maar zijn ervaring als militair kon hem zondag niet redden van de laffe kogelregen die Stephen Paddock afvuurde op de 20.000 festivalgangers in Las Vegas. Roybal was een van de 59 dodelijke slachtoffers. Zijn laatste publieke post op Facebook is schrijnend. Hij gaat er dieper in op de vraag hoe het voelt beschoten te worden.

De 28-jarige Roybal diende in Afghanistan en had dus ervaring als het aankwam op dodelijke wapens die de vijand op hem richtte en afvuurde. Hij kreeg daar ook constant vragen over. Daarom schreef hij een openbare Facebookpost, zo'n drie maanden geleden. "Het is iets wat amper 1 % van de Amerikaanse bevolking ooit overkomt", begon hij. "Mijn reactie is altijd dezelfde geweest. Niet een met een gevoel van trots of ego, maar een waarheidsgetrouw antwoord met oprechte angst/woede."

"Ik herinner mij de eerste keer, onzeker hoe ik mij voelde. Het was nooit angst, eerlijk gezegd, massaverwarring. Zintuiglijke overdosis... gevolgd door de grootste dosis van natuurlijke adrenaline die nooit door een naald kan toegediend worden. Opgewonden, boos en manisch. Bereid om te ondergaan wat dagelijkse kost zou worden de komende maanden. Het gevecht aangaan, de koe bij de hoorns vatten."

Boosheid

"Maar naarmate de strijd vorderde en het geweld toenam, nam de opwinding af en bleef alleen de boosheid over. Die blijft, lang na de dood van je vrienden, na het begraven van wie je hebt gedood en na het keurig opbergen van je boots. Die nog bedekt zijn door de modder die je weigerde af te wassen uit angst om de meest rauwe gevoelens die je als mens ooit zal ervaren te vergeten."

"Hoe het voelt om beschoten te worden? Het is een nachtmerrie die geen enkele hoeveelheid drugs, therapie of dronken praatjes met je ex-legermakkers ooit zal kunnen doen verdwijnen."