“Hoe durven jullie zoiets schrijven?”: model dat van klif viel krijgt zelfs na haar dood gemene commentaren Sven Van Malderen

14 januari 2020

16u46

Bron: Daily Mail 1 “Onze wereld is gestopt met draaien.” De familie van Madalyn Davis reageert verslagen nu hun oogappel op tragische wijze om het leven gekomen is. Het Britse Instagrammodel viel van een klif toen ze een selfie wilde nemen en stortte tientallen meters naar beneden. Online klinkt echter niet alleen medeleven. Sommige internettrollen grijpen haar dood aan om de ene na de andere kwetsende opmerking te lanceren. En zo duwen ze het mes nog wat dieper in de wonde. “Hoe durven jullie zo’n dingen schrijven? Haar zus en broer lezen die berichten ook”, merkt haar moeder Rebecca Smith razend op.

Het spijtige ongeval gebeurde zondag in de vroege uurtjes aan het Diamond Bay Reserve in de buurt van Sydney. Met zeven vrienden was Madalyn naar een feestje in Vaucluse gegaan, nadien volgde een uitstapje naar de kliffen. Om de zonsopgang beter te kunnen aanschouwen, was het hele gezelschap over een hek geklommen. Naar verluidt ging de jongedame vervolgens op de rand van de klif zitten om de perfecte selfie te kunnen nemen. Met fatale gevolgen...

Zo’n risico nemen voor een foto op Instagram? De cynici van dienst wisten genoeg... “Weer iemand die zichzelf belangrijk genoeg vindt om dat extra stapje te zetten”, klonk het onder meer. Of nog: “Wat men tegenwoordig allemaal niet doet voor wat extra volgers...” En: “Het zal haar leren om waarschuwingsborden zomaar in de wind te slaan.”

“Trollen maken haar droom waar”

De wrede opmerkingen komen hard aan ten huize Davis. “Madalyn heeft al eerder met trollen te maken gekregen. Ze zei toen dat dat iets goeds was. Hoe meer mensen commentaar gaven, hoe populairder haar profiel werd. Ze wilde graag beroemd worden, dus eigenlijk moet ik al die achterbakse mensen nu bedanken. Ze maken haar droom waar”, stelt haar moeder met het nodige cynisme.

“Hopelijk kunnen jullie ‘s nachts de slaap nog vatten. Madalyn was graag gezien, ze was altijd oprecht en beleefd. Als jullie zo moeten reageren om jullie beter te voelen, dan is dat jullie probleem. Hopelijk bestaat er een remedie voor jullie trauma.”

“Hel op aarde”

Davis had vorig jaar haar job opgegeven om te kunnen reizen. Op haar sociale media pronkte ze dan ook met prachtige plaatjes in zonovergoten toeristische bestemmingen. “Ik heb nog geen enkele spijt van mijn beslissing, al mis ik mijn werk soms wel”, schreef ze vorige maand.

“Zij is al het tweede kind in onze familie dat sterft”, vertelt opa Arthur. “We zijn er kapot van, dit is voor ons de hel op aarde. Ze was een prachtige meid, haar leven moest in feite nog beginnen. Madalyns vader zal nu naar Australië vliegen om haar lichaam te identificeren.”

Burgemeester Paula Mosselos bekijkt intussen wat er nog meer kan gedaan worden om toeristen van die gevaarlijke plekken weg te houden. “In augustus was er ook al iemand te pletter gestort. We patrouilleren meer en er zijn extra waarschuwingsborden gezet, maar blijkbaar volstaan die maatregelen nog niet. Mensen zullen altijd de gevaren blijven opzoeken.”

