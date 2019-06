“Historische overwinning voor vrouwen”: Griekenland scherpt verkrachtingswetgeving aan ses

07 juni 2019

12u59

Bron: The Guardian, The independent, Amnesty.org, Bloomberg 3 Precies een maand voor de verkiezingen keurt Griekenland op de valreep een nieuwe definitie van verkrachting goed. Seks zonder instemming wordt vanaf 1 juli strafbaar.

Een proefversie van de nieuwe wet definieerde verkrachting als een fysieke bedreiging voor het leven van het slachtoffer. Bij het uitspreken van een veroordeling werd dan ook gekeken naar het weerwerk dat het slachtoffer bood om na te gaan of het daadwerkelijk om een verkrachting ging. Voortaan is het niet langer nodig dat het slachtoffer aantoont zich verzet te hebben.

“Elke seksuele activiteit die zonder toestemming gebeurt, zou als seksueel geweld bestempeld moeten worden, zonder dat je daarvoor ook fysiek geweld moet bewijzen. Niet elk slachtoffer heeft de intuïtieve reflex om zich te verweren”, zegt Alexandra Patsalides, mensenrechtenadvocate en vrouwenrechtenactiviste.

Nog maar de tiende in Europa

De wijziging komt er na hevig protest van Griekse vrouwen die vreesden dat daders van verkrachting met dat wetsvoorstel te lichte straffen zouden krijgen. In minder dan 24 uur na het protest besliste de minister van Justitie de wet, bekend als artikel 363, te wijzigen.

“Deze aanpassing is een historische overwinning voor alle vrouwen in Griekenland. Met deze nieuwe wet erkent men eindelijk de simpele waarheid dat seks zonder toestemming verkrachting is, of er nu sprake is van fysiek geweld of niet”, zegt Erini Gaitanou van de Griekse tak van Amnesty International.

Schokkend genoeg is Griekenland nog maar het tiende land in Europa dat die definitie van verkrachting hanteert.