“Hillary Clinton sluit niet uit dat ze in 2020 opnieuw mee doet aan de presidentsverkiezingen” TT

28 januari 2019

10u03

Bron: CNN, The Hill 0 Hillary Clinton, die in 2016 door Donald Trump verslagen werd in de verkiezing om het Amerikaanse presidentschap, sluit voorlopig nog niet uit dat ze in 2020 een nieuwe poging zal wagen. Dat zegt CNN op basis van ingewijden. Clinton zou zich gesterkt voelen door de aanklachten tegen Trump-getrouwen, en put nog altijd moed uit het feit dat ze miljoenen meer stemmen behaalde dan Trump.

Clinton kreeg bij de verkiezingen bijna 3 miljoen meer stemmen achter haar naam dan Trump, die het presidentschap uiteindelijk toch won door het getrapte Amerikaanse verkiezingssysteem met kiesmannen. Maar de cijfers zouden Clinton aan het denken hebben gezet dat ze bij een volgende poging misschien toch niet kansloos is tegen Trump.

Clinton zou “nog maar deze week” tegen haar adviseurs gezegd hebben “dat ze de deur naar een kandidatuur in 2020 nog niet heeft gesloten”, zo zei Witte Huis-correspondent Jeff Zeleny van CNN gisteren. “Drie mensen uit haar entourage vertelden mij dat ze gezien het nieuws rond de aanklachten tegen Trump-getrouwen, en zeker het nieuws rond Roger Stone, niets wil uitsluiten. Dat wil wel nog niet zeggen dat er concrete plannen zijn of dat er een campagne op touw staat.”

Stone werd vorige week opgepakt nadat hij maandenlang werd geviseerd door speciaal aanklager Robert Mueller in verband met fondsenwerving voor de Republikeinse campagne. Ook zijn vermeende banden met WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne in 2016 de gehackte e-mails van Clinton had gelekt, worden onderzocht.

Voorverkiezingen

Zeleny wees er wel op dat maar weinig verliezers van de presidentsverkiezingen daarna expliciet uitsluiten dat ze het nog eens zullen proberen, maar dat de meesten het uiteindelijk toch niet doen. “Maar de mogelijkheid zit er wel in. Zou ze de Democratische voorverkiezingen kunnen winnen? Daar weet ik het antwoord ook niet op.”

Binnen de Democratische partijen maken de eerste politici stilaan kenbaar dat ze mee willen doen aan de voorverkiezingen, die op 3 februari volgend jaar van start gaan. Gisteren trapte Kamala Harris, voormalig minister van Justitie van Californië en de tweede Afro-Amerikaanse vrouw ooit in de Senaat, haar campagne officieel af. Ook andere prominente Democraten kondigden onlangs hun kandidatuur aan, zoals de senatoren Kirsten Gillibrand en Elizabeth Warren.