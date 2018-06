"Hij wilde niet van haar zijde wijken": jongetje (6) neemt afscheid van zijn terminaal zieke vriendin (4) TTR

05 juni 2018

11u49

Bron: Lovewhatmatters 12 De vader van de doodzieke Addy Joy (4) uit de Amerikaanse staat Arkansas postte het ontroerende beeld van zijn dochter en haar beste vriend Jackson (6) online. “Hij wilde niet van haar zijde wijken. Afscheid nemen van zijn beste vriendin… Dit is niet hoe het zou mogen gaan. Maar het toont de harde realiteit waarin we leven”, aldus Addy’s vader. Eergisteren overleed het terminaal zieke meisje. “Ze was moegestreden”, klinkt het.

De lijdensweg van Addy begon volgens haar vader Matt Sooter in oktober 2016, toen ze amper twee jaar oud was. Dokters ontdekten dat het meisje een hersentumor had. “Ons leven leek perfect. Ik had een nieuwe job, een vrouw en twee geweldige kinderen. We waren zonet verhuisd naar een nieuwe stad”, vertelt Matt die zijn job opgaf om permanent te zorgen voor zijn doodzieke dochter Addy. “De artsen vreesden het ergste en vertelden dat onze dochter nog enkele maanden te leven had.”

Het meisje moest een hersenoperatie ondergaan en daarna volgde radiotherapie. “De tumor verdween stilaan. Ze kon opnieuw wandelen en spelen als een gezond kind van haar leeftijd”, aldus Matt. “Dat was slechts van korte duur, want na enkele maanden ging het opnieuw slechter met haar.” In juli 2017 kregen de ouders opnieuw slecht nieuws te horen. De behandeling die Addy onderging, werkte niet langer. (Lees verder onder de foto.)

Hoop

“De daaropvolgende maanden zochten we naar dokters in New York, Londen en Mexico die onze kleine meid konden helpen. Uiteindelijk kwam Addy in aanmerking voor een experimentele behandeling in Monterrey in Mexico. De week erna zaten we al op het vliegtuig richting Mexico. Niet wetende wat ons te wachten stond”, klinkt het.

De behandeling kostte maar liefst 250.000 dollar, maar de ouders wilden alles doen zodat hun dochter zou genezen. “Zonder de hulp van anderen, hadden we dit nooit kunnen betalen. We zijn hen enorm dankbaar.” Enkele maanden nadat de nieuwe behandeling was opgestart, bleek ook dat tevergeefs. Het meisje had vochtophoping in de hersenen, waardoor ze opnieuw een operatie moest ondergaan. Daarnaast wezen verschillende tests uit dat de tumor was gegroeid. (Lees verder onder de foto.)

“Na de operatie kregen we te horen dat er geen opties meer waren voor onze dochter. We moesten naar huis gaan en genieten van onze tijd samen. Dat hebben we gedaan, maar we wilden het niet zomaar opgeven. We bleven zoeken naar nieuwe behandelingen.” Intussen ging de toestand van Addy drastisch achteruit.

Afscheid

Na een lange strijd tegen kanker is Addy overleden op 3 juni 2018. “Ze was omringd met familie en stierf zonder pijn. Sorry aan iedereen die nog afscheid wilde nemen van haar. Het is allemaal sneller gegaan dan we hadden verwacht. Toch is dat ook een opluchting, want Addy was helemaal op. We missen onze dochter natuurlijk ontzettend hard”, vertellen de ouders.

De ouders willen gezinnen die in een gelijkaardige situatie zitten steunen. "Geef niet te snel op en doe al het mogelijke", besluit vader Matt.