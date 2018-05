"Hij wilde me nog verkrachten ook": Jennifer vertelt hoe ze samen met haar verloofde op vakantie urenlang ontvoerd en geslagen werd Sven Van Malderen

Bron: Marketwatch.com 0 Wat een zoektocht moest worden naar de perfecte trouwlocatie is voor een koppel uit Miami Beach (Florida) uitgedraaid op een ware nachtmerrie. Frank en Jennifer Massabki werden vorig jaar in Mexico City ontvoerd, overvallen en zwaar geslagen. Nu vertelt de vrouw wat hen precies overkomen is.

Op een foto die genomen werd in het politiebureau is te zien hoe Jennifer tot bloedens toe toegetakeld werd. Ze hield er een gebroken neus aan over en moest enkele dagen later in een Amerikaans ziekenhuis een spoedoperatie ondergaan. Het scheelde bovendien geen haar of ze was ook verkracht geweest door een van de daders.

Het koppel had een wagen gehuurd om enkele trouwlocaties te inspecteren. Na een uur rijden werden ze echter plots langs achteren aangereden. Eén man stormde onmiddellijk op hen af, vijf anderen dwongen hen plaats te nemen op de achterbank van hun bestelwagen. Terwijl Frank een pistool tegen het hoofd gedrukt kreeg, moesten ze al hun juwelen afgeven.

Losgeld

Het duo kreeg vervolgens de opdracht een berg op te klimmen. Twee daders hielden hen constant in de gaten, de rest ging ervandoor met hun huurwagen.

"We kregen de vraag wie ze moesten bellen om losgeld te vragen", aldus Jennifer. "En het zou nog veel erger worden voor ons, dreigde een van hen in het Spaans."

Het stel werd urenlang gegijzeld en kreeg er de nodige klappen bovenop. Toen een van de daders Jennifer probeerde te verkrachten, ontstond er een serieuze worsteling. Frank kon van dat moment gebruikmaken om te vluchten en de politie te verwittigen.

"In een boom geklommen"

"De criminelen wilden achter hem aangaan en daarom werd ik vastgebonden", aldus Jennifer. "Na een tijdje kon ik me gelukkig losmaken. Ik liep een heel eind, klom in een boom en verborg me daar tussen de takken. Het duurde uren tot Frank met enkele agenten terugkeerde."

"We zijn kunnen ontsnappen omdat we snel genoeg konden lopen. En we verstonden wat ze zeiden in het Spaans, dat hielp natuurlijk ook wel."

"We mogen van geluk spreken dat we nog leven", besluit Frank. "We delen ons verhaal nu om anderen te waarschuwen. Als dankzij ons één iemand van die miserie bespaard blijft, is onze missie al geslaagd."